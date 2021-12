Mieck Vos wordt tijdelijk strategisch coördinator in Langemark-Poelkapelle

Mieck Vos wordt tijdelijk aangesteld als lid van het managementsteam (MAT) van de gemeente Langemark-Poelkapelle. Sinds het herfstverlof is algemeen directeur Sabine De Wandel in ziekteverlof.

Het schepencollege heeft op advies van het MAT, mevrouw Mieck Vos, aangesteld als ondersteuning en lid van het MAT in de functie van strategisch coördinator. Dat gebeurt onder leiding van waarnemend algemeen directeur Dominiek Vancolen.

Mevrouw Vos zal een aantal maanden voltijds het managementteam aanvullen en versterken als gevolg van de afwezigheid van de huidige algemeen directeur, Sabine De Wandel.

Cruciale periode

“Vooral tijdens de cruciale maanden op het einde en de start van het nieuwe jaar kunnen de leden van het managementteam terugvallen op een extra ervaren personeelskracht. Voor het college van burgemeester en schepenen is deze periode ook cruciaal om het meerjarenplan goed uit te voeren en mooie resultaten neer te zetten”, schrijft het schepencollege.

Mieck Vos stond zelf geruime tijd aan het hoofd van de stadsorganisatie van Kortrijk, als adjunct-stadssecretaris en daarna ook vanuit de functie van kabinetschef van de burgemeester. Ze heeft tijdens haar loopbaan een brede management-ervaring opgebouwd binnen diverse sectoren.

Ze heeft een verleden als directeur van het centrum geestelijke gezondheidszorg Mandel en Leie, directeur HR Beleid van de KULeuven en algemeen directeur van de VVSG. Steden en gemeenten vormen voor haar de rode draad in haar loopbaan. Recent was ze kabinetschef van viceminister-president van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers. “De stap om tijdelijk het managementteam van het gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle te versterken ligt in dit verlengde van haar loopbaan”, zegt het schepencollege.

“Gelet op de ervaring van Mieck Vos zal zij het managementteam versterken op vlak van personeelsbeleid en human resource management, en ondersteuning bieden bij strategische dossiers en het projectmanagement in functie van de realisatie van het meerjarenplan voor het gemeentebestuur.”

Op het einde van die periode gaan beide partijen evalueren hoe een verdere samenwerking zal verlopen.

