Mieck Vos nieuwe algemeen directeur stad Wervik

Mieck Vos uit Avelgem wordt de nieuwe algemeen directeur van de stad Wervik. Ze volgt Philippe Verraes op, hij gaat vanaf augustus op pensioen. Op het einde van de gemeenteraad dinsdagavond legde Mieck Vos (55) de eed af. Ze werd achter gesloten deuren verkozen tijdens een geheime stemming.

Mieck Vos groeide op in Mechelen. Ze kan terugblikken op een resem topfuncties. Van opleiding is Mieck Vos onder meer master in de politieke en sociale wetenschappen. De algemeen directeur moet een team van ongeveer 200 medewerkers bij de stad en het OCMW aansturen. Voor het examen schreven tien kandidaten in. Eén daarvan bleek niet te voldoen aan de voorwaarden. Uiteindelijk bleef na de tweede ronde alleen Mieck Vos over en ze maakte tijdens haar mondeling examen voor de jury een heel goede indruk.

Ze is voormalig algemeen directeur van de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG). Ze was tussen 2012 en februari 2017 kabinetschef van Vincent Van Quickenborne toen hij burgemeester van Kortrijk was. Voordien vervulde ze diverse andere functies in de publieke sector en socialprofitsector. Mieck was onder meer adjunct-stadssecretaris van de stad Kortrijk en werd genomineerd als overheidsmanager van het jaar.

Augustus

Ze startte haar carrière als onderzoeker en assistent aan het Instituut voor de Overheid van KU Leuven en werkte vervolgens ruim tien jaar als consultant en trainer in lokale besturen. Daarna bekleedde Mieck Vos diverse managementfuncties, onder meer als directeur HR beleid aan de KU Leuven, daarvoor als directeur Centrum Geestelijke Gezondheid Mandel en Leie, en als afdelingshoofd Personeel, Organisatie, Kwaliteit bij De Lijn Oost-Vlaanderen.

Mieck begon vorig jaar bij Vanden Broele uit Brugge als Operations Manager en Organisatiecoach. Ze is getrouwd met advocaat Jan Kempinaire, zoon van de liberale minister André Kempinaire zaliger. Jan Kempinaire (Open Vld) is in Avelgem voor de lijst Gemeentebelangen gemeenteraadslid geweest. Ze treedt in Wervik vanaf augustus in dienst. (EDB)