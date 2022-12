Middelkerke past budget- en beleidsplan aan: “Besparen op personeel en dienstverlening niet aan de orde”

Het schepencollege van Middelkerke heeft haar budgetoefening klaar. De bouw van een nieuw gemeentehuis wordt uitgesteld en het nieuw casino gaat een pak meer kosten. “Maar we raken niet aan het personeel en heel wat projecten gaan toch door”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker.

Heel wat steden en gemeente hebben dit jaar te kampen met een niet bepaald gemakkelijke budgetoefening. Zo zorgen de stijgende bouwkosten en de hoge energierekeningen voor niet altijd leuke ingrepen en besparingen. Ook in Middelkerke moest ruim 20 miljoen euro gevonden worden om het gemeentelijk budget onder controle te houden. “En dat is ook gelukt”, zegt een tevreden burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker). “Net zoals bij een gezinsbudget doet de inflatie en de internationale crisissfeer de gemeentelijke kosten stijgen. Het investeringsvolume voor prioritaire dossiers groeit tot 120 miljoen euro over zes jaar, maar we hebben er rigoureus over gewaakt dat de publieke dienstverlening en de personeelsbezetting onaangeroerd blijven.”

Dat heeft weliswaar voor enkele aanpassingen en ingrepen gezorgd. Ook bij de prioritaire investeringen is het stijgende budget voelbaar. “Inderdaad, we moesten 8,8 miljoen euro extra voorzien voor de realisatie van het casino en de evenementenzaal daar. Maar ik ben formeel: eind december volgend jaar gaan de deuren open. De inkomsten uit de concessies voor de verschillende uitbatingen in het complex maken dat het casinoproject zelfbedruipend blijft. Maar we moeten ook naar de toekomst kijken. We weerhouden 7,5 miljoen euro in het huidig meerjarenplan om de eerste Middelkerkse fase van de zeedijkvernieuwing – de zone De Greefplein – Epernayplein – te bekostigen. 1,7 miljoen euro gaat dan weer naar de herinrichting van de Sint-Theresiakapel in Westende-Bad tot volwaardig toeristisch infopunt. De realisatie van nieuwe doorgangswoningen en een extra groepsopvang in Lombardsijde – waaronder een kinderopvang in de voormalige school – zijn begroot op 2,5 miljoen euro.”

Gespreid

Een meerjarenbegroting opent de mogelijkheid om het budget te spreiden in de tijd en daar maakt het bestuur gebruik van. “We stellen de bouw van een nieuw gemeentehuis uit tot eind 2025. We hopen dat de marktprijzen van bouwmaterialen enigszins zullen genormaliseerd zijn. We moeten er rekening mee houden dat de jaarlijkse loonmassa over de zes beleidsjaren stijgt van 29 naar liefst 38 miljoen euro. De stijgende energieprijzen kosten ons voor straatverlichting en energiekosten in gemeentegebouwen jaarlijks tussen de 1,5 en 1,8 miljoen euro. Maar de bewoners mogen er gerust op zijn: we doven nergens het licht, noch zullen we raken aan het personeel en de dienstverlening. We houden iedereen aan boord”, besluit de burgemeester.