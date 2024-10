Michiel Vanroose (Voor Brugge) is nieuw in de gemeenteraad van Brugge: “We moeten de jongeren in Brugge houden”

Michiel Vanroose (30) is geboren en opgegroeid in Assebroek, maar is nu woonachtig in Sint-Kruis. Hij woont er samen met vriendin Stefanie en hun 2 kindjes, Leon (2,5) en Camille (7 maanden). Beroepshalve is hij Key Accountmanager bij Spadel. Hij is een grote fan van Club Brugge, want hij is al 25 jaar onafgebroken abonnee van blauw-zwart. Sinds zijn zestiende is hij politiek actief bij de liberalen. Als opvolger van Mercedes Van Volcem, die stopt met de politiek, wil hij zich met de twee andere raadsleden van Voor Brugge inzetten om jongeren in Brugge houden: “De werkgelegenheid en de woningmarkt moeten verbeteren. Bovendien moet Brugge meer inzetten op hoger onderwijs.”