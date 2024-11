Michiel Van Robaeys (CD&V-RKD) is nieuw in de gemeenteraad van Wingene: “Het landelijke karakter van de gemeente vrijwaren”

Ruiseledenaar Michiel Van Robaeys (31) – goed voor 641 voorkeurstemmen is werkzaam als consulent bij de Boerenbond. Hij is gehuwd met Eileen Van de Putte en papa van Alice, Charles en Jeanne. Michiel voetbalt tot op vandaag bij Groene Leeuwen Ruiselede. “Als echtgenoot van een huisarts begrijp ik het belang van lokale dienstverlening”, weet Michiel. “Ik wil me vooral toeleggen op het vrijwaren van het landelijke karakter van onze gemeente. Land- en tuinbouw verdienen een eerlijke kans en onze jeugd en ouderen een veilige omgeving. Ik engageer me constructief, om de negativiteit en polarisatie tegen te gaan. Dit is mijn manier om te komen tot positieve veranderingen waarin iedereen zich goed kan voelen.”