Michiel Sys (Team8680) is nieuw in de gemeenteraad van Koekelare: “Aandacht voor ondernemers en landbouwers”

Michiel Sys (26), verloofd met Marlies Vanparys en afgestudeerd als bio-ingenieur landbouwkunde, behaalde 507stemmen voor Team8680. Michiel groeide op op het landbouwbedrijf van zijn ouders, waar hij nog vaak helpt. Daarnaast werkt hij in de landbouwsector als specialist in drinkwaterbehandeling, wat zijn sterke band met de landbouwsector onderstreept. Michiel verduidelijkt: “Ik wil me inzetten voor een lokale overheid die aandacht heeft voor de noden van ondernemers en landbouwers omdat ook op lokaal niveau een verschil kan worden gemaakt.”

Als voormalig bestuurslid van KLJ streeft hij bovendien naar een proactieve ondersteuning van jeugdbewegingen en verenigingen.