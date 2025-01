Met Baptiste (26) komt derde generatie Meyers in gemeenteraad De Haan

Baptiste Meyers (26) is één van de jongste nieuwkomers in de gemeenteraad. De lokale politiek is echter allesbehalve nieuw voor hem, want zowel grootvader Marcel als papa Paul gingen hem al voor.

Marcel Meyers was schepen in Klemskerke en na de fusie in 1976 werd hij de eerste burgemeester van De Haan. Hij bleef actief in de politiek tot 1986. In 1988 kwam zoon Paul Meyers voor het eerst op. Hij werd meteen verkozen en zou het uiteindelijk 30 jaar volhouden, waarvan 15 jaar als schepen.

Na zes jaar in de oppositie kwam Paul in oktober niet meer op. “Ik ben 64, tijd om afscheid te nemen. Baptiste had 711 voorkeursstemmen, heel goed voor de eerste keer. Ik ben heel trots dat hij in onze voetsporen treedt”, vertelt Paul. “Hij kwam al lang naar de gemeenteraad kijken en het zit in zijn genen.”

