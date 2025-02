Melissa Depraetere (Vooruit) maakt Vlaamse middelen vrij voor aankoop Moleneiland-gronden

Het Moleneiland is één van de weinige plekken waar er natuur kan worden voorzien in Harelbeke, aldus Vooruit. Stad Harelbeke wil deze grond graag aankopen en woonontwikkeling tegenhouden. Nu komt er goed nieuws vanuit de Vlaamse regering: “Stad Harelbeke kan de komende jaren op honderdduizenden euro’s extra rekenen voor de aankoop van open ruimte, zo kunnen we van het Moleneiland een mooie natuurplek maken”, aldus Vooruit-gemeenteraadslid Melissa Depraetere.