Meeste partijen hopen op volledige lijst voor oktober 2024: Er wacht nog veel invulwerk

Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben de diverse Jabbeekse partijen nog flink wat werk. De lijsttrekkers zijn bekend, maar er moeten nog heel wat namen ingevuld geraken. In 2018 kwamen enkel de CD&V en de N-VA op met een volledige lijst. Nu hopen andere partijen dit ook te doen.

Net als voor het gemeenterapport gaven de politieke partijen vlot hun medewerking, behalve de N-VA, die zich ook hier op de vlakte houdt. Zij verkiest te communiceren volgens een zelf gekozen timing.

Normaal gezien trekt elke partij apart naar de kiezer, en komt er dus geen kartelvorming. De oppositie heeft lessen geleerd uit het debacle van 2012.

Zowat alle partijen hebben de hoop om met een volledige lijst naar de kiezer te kunnen gaan. Iets wat in 2018 enkel lukte bij de CD&V en de N-VA. En iets dat in 2024 nog moeilijker lijkt, want omwille van de bevolkingstoename moet men hoogstwaarschijnlijk 25 kandidaten hebben, in plaats van 23.

CD&V magneet

CD&V Jabbeke lijkt zich weinig zorgen te maken. Frank Casteleyn is populair en zal de lijst trekken. Kandidaten om de lijst te vullen lijken er genoeg. “Onder welke naam we opkomen, is pas later aan de orde”, zegt Casteleyn. “We krijgen een aanbod van nieuwe mensen, met vele maar ook prachtige en interessante ideeën. Eigenlijk is het echt zot.” Met Samantha Demeyere is er al zo’n nieuwe, jonge en vrouwelijke kandidaat. Het lijkt weer alsof het nieuwe politieke bloed maar al te vlug naar CD&V Jabbeke stroomt, en niet naar de andere partijen.

Bij het Vlaams Belang is Reinhart Madoc andermaal de kopman. “Wij komen op met een voltallige lijst en ik ben lijsttrekker. Onze jongste kandidaat is Saskia Jonckheere uit Zerkegem; zij stond bij de vorige verkiezingen op de N-VA-lijst en was gewezen bestuurslid. Een tweede nieuwkomer is Chris Allemeersch, jeugdtrainer bij VKSO Zerkegem”, zegt Madoc. “De derde bekende nieuwkomer komt uit Snellegem, maar die naam houden we nog even achter, als verrassing.”

Bij Vooruit zal gemeenteraadslid Nadia Hendrickx de lijst aanvoeren. “We zijn nog volop op zoek naar kandidaten. Maar er staan dezelfde mensen van de vorige keer op, en er zullen nieuwe namen bijkomen. Niets staat helemaal vast, we zijn bezig met de gesprekken. Tijdens de vorige verkiezingen hadden we een lijst met vijftien mensen. Nu hopen we met een volledige lijst naar de kiezer te trekken. Maar het is niet zo gemakkelijk om mensen te vinden. Andere partijen zullen ook wel met dit fenomeen worstelen.”

Trots op eigen benen

Voor Groen Jabbeke is Peter-Jan Hallemeersch de lijsttrekker. Hoe de verhuis en dus ook het verlies van Lieselotte Debackere zal ingevuld worden, zal straks blijken. Lieselotte was geen stemmenkanon, maar ze had inhoudelijk wel een mooie meerwaarde. “Zoals vorige keer komen we op als Groen Jabbeke. We zijn ook trots dat we op eigen benen staan en niet meer in kartels moeten opkomen. We zijn geen vragende partij en het wordt ons ook niet gevraagd”, stelt Hallemeersch. “Een coalitie aangaan zien we wel zitten.. Over bekende kandidaten zullen we later communiceren. We hadden in 2018 vijftien kandidaten. En we zullen proberen aan een volle lijst te komen. Maar het belangrijkste voor Groen is niet een volle lijst, maar kwaliteitsvolle kandidaten”.

Wellicht komt Open VLD ook deze keer niet op in Jabbeke. (PA)