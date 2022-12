Meerjarenplan niet besproken op gemeenteraad Wervik door foute cijfers

Op de gemeenteraad werd het meerjarenplan niet besproken omdat gewezen schepen van Financiën Ann Degroote (Stadslijst) op de gemeenteraadscommissie aankaartte dat de cijfers niet kloppen en er een verschil van vier miljoen euro is.

Financieel directeur Stefaan Volckaert is tijdens de gemeenteraad altijd aanwezig voor de bespreking van de jaarrekening maar nooit voor de vaststelling van een wijziging aan het meerjarenplan. Op vraag van het schepencollege tekende hij nu wel present.

“Ik wil me verontschuldigen voor de fout”, liet hij horen. “Het is heel vervelend, niet alleen voor het schepencollege. Het is heel pijnlijk voor het bestuur en de administratie. Ik wil Ann Degroote danken voor haar faire opstelling.”

“We zijn vertrokken van een verkeerd cijfer van 2020. Dat was een stommiteit van mij. Uiteindelijk moeten we vier miljoen minder lenen en gaan daardoor ook de interesten naar beneden.”

“Ik ben politiek verantwoordelijk”, aldus schepen van Financiën Tom Durnez (CD&V). “Ik heb het boek van de vierde wijziging niet naast het boek van de vijfde wijziging gelegd, wat raadslid Ann Degroote wel deed.”

“We gaan zeker geen steen werpen naar de financieel directeur”, aldus N-VA-fractieleider Sanne Vantomme die zich ook richtte tot Ann Degroote.:“De manier waarop u dit aanpakt, siert u want had u op de gemeenteraadscommissie gezwegen en dit hier ter zitting aangekaart, zou u de meerderheid volledig hebben uitgekleed.”

(EDB)