Meerjarenplan laat ruimte voor meer investeringen in Oostrozebeke

Op de gemeenteraadszitting werd veel tijd besteed aan het meerjarenplan 2020-2026. Aangezien de financiële toestand van de gemeente er vrij gunstig uitziet, waarschuwde raadslid Koen Vandenbroucke om naar de toekomst toe geen zotte dingen uit te halen, zoals volgens hem in het verleden vaak het geval was. Hij pleitte dan ook voor de aanleg van een financiële buffer nu alles positief lijkt.

Investeringen

We plukten enkele investeringsthema’s uit het plan. Zo is er vanaf 2022 een jaarlijkse investeringsdotatie voorzien voor de politiezone Midow. Voor 2024 bedraagt deze 42.390 euro. In totaal zal er in 2024 260.000 euro betaald worden aan de politiezone. Er wordt geïnvesteerd in meubilair, ICT en voertuigen. Verder wil de gemeente fors gaan investeren in het plaatsen van camera’s in het centrum van de gemeente, door de aanwezigheid van veel hangjongeren met baldadigheden tot gevolg. Er was sprake van 50.000 euro, wat de oppositie een veel te groot bedrag vond.

Werken die ook dringend moeten gebeuren zijn volgens schepen De Marez een verplichte inspectie van het complete rioleringsstelsel. Voor herstellingen is er in 2024 en 2025 telkens 100.000 euro voorzien.

In de buitengebieden staan in 2024 diverse asfalteringswerken gepland. Hiervoor is 200.000 euro voorzien. In afwachting van de bouw van een nieuw gemeentehuis, wat al acht jaar op de planning staat, zal in het bestaande pand een ontspanningsruimte worden ingericht. Tot op heden is er immers geen pauzeruimte voorzien voor de medewerkers. Nu lunchen ze in een vergaderzaal zonder keuken. Er wordt plaats gemaakt voor een nieuwe ruimte binnen het gemeentehuis, mits verschuiving van bepaalde zaken, maar dat plan is nog niet concreet uitgewerkt. Er is hiervoor 12.000 euro voorzien. Raadslid Koen Castelein was ook vragende partij voor airco in de burelen van het gemeentehuis.

Verder wordt er nog informerende en verwelkomende signalisatie geplaatst op de grote invalswegen vanuit Ooigem, Ingelmunster, Meulebeke, Tielt en Wielsbeke, aldus schepen Jonas Van D’Huynslager. (CLY)