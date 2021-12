Meerjarenplan AGB MMM1917 en huishoudelijk reglement zorgen voor discussies

De laatste gemeenteraad van het jaar werd afgesloten om half twaalf. Een record, want de gemeenteraden in Zonnebeke lopen normaal uit tot ver over middernacht.

De raad startte met een aanpassing van de agenda. De eedaflegging van de nieuwe raadsleden Christine Van Exem en Philippe Rassalle werd uitgesteld. Het was de oppositiepartij Insamenspraak die aangaf dat de eedaflegging niet kon terwijl de ontslagnemende raadsleden nog in functie bleven. De meerderheid besliste dan maar de eedaflegging te verplaatsen naar de eerste gemeenteraad van volgend jaar.

Schepen Joachim Jonckheere (# team8980) stelde het ondernemingsplan voor van het AGB MMP1917. “Ons museum mocht dit jaar een kleine 47.000 bezoekers verwelkomen, dus iets meer dan onze schatting van 4. 000. Voor volgend jaar hebben we 59.000 bezoekers vooropgesteld. Dit jaar vonden vooral binnenlandse bezoekers en Nederlanders de weg naar ons museum. Ons museum blijft ook in de toekomst de toeristische trekpleister. Nieuwe initiatieven waarvoor subsidies werden aangevraagd moeten ons daarbij helpen.”

Dit stootte op heel wat weerwerk van de N-VA oppositie. “Het schip kraakt en het water stroomt binnen,” aldus Koen Descheemaeker (N-VA). “Ons ABG is een puinhoop aan het worden en de cijfers worden bloedrood. We verwachten concrete acties maar die zijn er niet. We hebben echt nood aan een echte crisismanager om ons uit de impasse te halen anders dendert os museum in de afgrond.”

De schepen antwoordde het volste vertrouwen te hebben in het team van het ABG en wil op dezelfde manier verder werken.

Belasting

Vanaf 1 januari 2022 wil de gemeente belasting hebben op enkele administratieve stukken. Zoals een trouwboekje (+ 5 euro), het eenzijdig beëindigen van een wettelijke samenwoning (30 euro), het aanvragen van een nieuwe pin- en pukcode voor de identiteitskaart (3 euro) en voor opzoekingswerk in de bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand met genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden (10 euro). Raadslid Luk Hoflack (InSamenSpraak) stelde voor de trouwboekjes gratis te geven en raadslid Koen Descheemaeker voerde aan dat dergelijke maatregelen de gemeente een slecht imago geven.

Huishoudelijk reglement

In een toegevoegd punt vroeg de N-VA-oppositie het aanpassen van het huishoudelijk reglement. “Bij interpellaties worden we soms de mond gesnoerd op basis van het huidig huishoudelijk reglement dat geïnterpreteerd wordt als zijnde dat er geen bijkomende vragen gesteld mogen worden. We stellen voor om de zeer duidelijke bewoording vanuit de oorspronkelijke tekst van 2016 over de interpellaties, die onbegrijpelijk werd geschrapt, opnieuw in te voeren.”

De meerderheid ging niet in op het voorstel wat bij raadslid Luk Hoflack, die destijds al een zelfde amendement indiende, de opmerking ontlokte. “ Hoe kun je als democraat daar tegen zijn .” Na diverse interpellaties over de slechte en soms gevaarlijke toestand van onze wegen werd de zitting gesloten met eindejaarswensen door voorzitter Nele Dejonghe.