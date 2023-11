Meerderheidspartijen laten nog niet in hun kaarten kijken

Voorlopig is Lieven Vanbelleghem (CD&V) de enige lijsttrekker die met zekerheid bekend is voor 2024 in Langemark-Poelkapelle. De partijen in de coalitie – N-VA, TOPE 8920 en Vooruit – houden voorlopig de boot af, ook over de vraag of ze een gezamenlijke lijst zullen vormen.

In 2018 was CD&V met 40,8 procent van de stemmen de grootste partij van Langemark-Poelkapelle. Dat was toen nog met uittredend burgemeester Alain Wyffels als kopman. In 2024 echter zal Lieven Vanbelleghem de lijst trekken. Dat werd unaniem beslist op het partijbureau. “We hebben de ambitie om opnieuw de verkiezingen te winnen en de gemeente klaar te stomen voor de toekomst. De goesting is groot”, klinkt het bij Vanbelleghem.

Bij N-VA van burgemeester Dominique Cool zijn er nog geen knopen doorgehakt. “Op dit moment zijn we nog één jaar verwijderd van de verkiezingen en ligt onze focus nog steeds vooral op keihard werken met de huidige bestuursploeg”, aldus Cool. “Of we met een N-VA-lijst naar de kiezer gaan, wordt door de partij bepaald en daar is nog geen definitief uitsluitsel over. Ook wie op de lijst zal staan, wordt door de partij bepaald, maar het is logisch dat de huidige mensen in het college opnieuw zullen kandideren. Als de kiezers dat willen, zeg ik zeker geen neen om verder het mandaat van burgemeester op te nemen.”

Nog niet mee bezig

Dezelfde teneur bij schepen Laurent Hoornaert van TOPE 8920, de gemeentelijke lijst van liberalen, groenen en onafhankelijken die in 2018 twee zetels veroverde. “We zijn nog maar een goeie twee jaar bezig met besturen. Het is veel werk om dingen gedaan te krijgen in zo’n korte tijd, dus zijn we absoluut nog niet bezig met de verkiezingen. Ik denk dat Koen (Bentein, red.) en ik wel de ambitie hebben om opnieuw op te komen, maar er zullen er wel meer zijn die die ambitie hebben.”

Schepen Jean-Marie Callewaert is momenteel het enige raadslid van Vooruit. Hij zegt dat de partij aan het uitkijken is naar kandidaten. “Daarover zullen we duidelijkheid hebben tegen Nieuwjaar. Of ik open sta voor een gezamenlijke lijst? Dat is eventueel een optie. Nu ik in de meerderheid zit, denk ik wel dat ik zal meedoen. Dat is ook de vraag van de partij provinciaal.”

In Langemark-Poelkapelle lijkt Vlaams Belang niet te zullen opkomen. “In deze gemeente is er nog geen actief afdelingsbestuur. De partij stelt dat wel als vereiste, want we willen toch kwaliteit voorop stellen. De kans dat we in deze gemeente met een lijst zullen opkomen, is dus klein”, zegt Sam Weyts, provinciaal secretaris van Vlaams Belang. (TOGH)