Meerderheid wil Ardooie schuldenvrij, oppositie wil lenen om vroeger en goedkoper te investeren

In de eerste meerjarenplanning 2020–2025 wordt de gemeenteschuld in Ardooie verder afgebouwd. “Maar vóór het einde van deze legislatuur wordt toch nog 13 miljoen voorzien voor enkele grote projecten. Rudi Debusschere van Samenplus (of sprak hij namens zijn nieuwe beweging Stroom) vindt dat het bestuur moet durven lenen waardoor de uit te voeren projecten vroeger en goedkoper zouden kunnen gerealiseerd worden.

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 voor gemeente- en OCMW-raad werd goedgekeurd door de meerderheid (Groep 82), de oppositie onthield zich. “De begroting blijft in evenwicht en de schuld wordt verder afgebouwd, ondanks de financiële uitdagingen (hoge inflatie, loonindexeringen, energiecrisis….) waar Ardooie, net als andere gemeenten, voor staat”, zegt burgemeester Véronique Buyck. “We willen de belastingdruk, één van de laagste uit de regio, niet verhogen en ook administratieve documenten en uitleendiensten voor verenigingen niet duurder maken”

Nog 13 miljoen

De gemeente investeerde de voorbije 4 jaar ruim 15 miljoen in onder andere de nieuwbouwsite in Koolskamp en de wegenwerken in de Watervalstraat. “Vóór het einde van deze legislatuur (2024-2025) investeren we nog eens 13 miljoen euro voor onder meer een nieuw multifunctioneel gebouw in de Prinsendreef, rioleringswerken en heraanleg van de Beverensestraat én de invoer van een nieuw circulatieplan in het dorpscentrum. We willen daar niet voor lenen. Zo kan de gemeente in 2026 schuldenvrij zijn en dat is toch vrij uniek in ons land. Ardooie heeft amper 49,8 euro schuld per inwoner terwijl het gemiddelde in Vlaanderen 1400 euro bedraagt.”

Goede huisvader

Véronique Buyck zegt dat Ardooie goed omgaat met het belastinggeld van de burger. “We zetten bijvoorbeeld het project rond padelpleinen voorlopig on-hold omdat de laatste kostenraming van de architect, 3,2 miljoen euro, een stuk hoger uitviel dan oorspronkelijk geraamd. Daarenboven tonen cijfers aan dat de padelcapaciteit in onze regio momenteel voldoende is. We leggen wel contacten met private investeerders om hun zienwijze te kennen.”

Wel schulden maken

Rudi Debusschere van Samenplus – of is het toch al Stroom – heeft een andere visie dan Groep 82. “Om dat het bestuur geen leningen wil aangaan en schuldenvrij wil blijven, worden projecten uitgesteld of duurt het langer eer ze gerealiseerd worden. En dat wachten zorgt op vandaag alleen maar voor duurdere prijzen voor die projecten. Men mag al eens schulden maken om iets vroeger te kunnen realiseren. Dat is wat bijna elk gezin doet. Uiteraard moet die schuld beheersbaar blijven.”

En het Milieu- en Energieplan van schepen Kathleen Verhelle (Groep 82) kreeg van Kimara Goethals een ruime onvoldoende. “Op de opmerkingen die we vorig jaar maakten kwam na een jaar nog steeds geen antwoord en dat kan niet”, zei Kimara Goethals.