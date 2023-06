Meerderheid van Moorsleedse gemeenteraad wil dat burgemeester Vergote stap opzij zet

De meerderheid binnen de Moorsleedse gemeenteraad wil dat burgemeester Ward Vergote tijdelijk een stap opzij zet, tot het gerecht klaarheid heeft geschapen in de lopende procedure wegens belangenneming. De burgemeester is niet van plan dat te doen.

De drie oppositiepartijen voegden een agendapunt aan de dagorde toe en vroegen de geheime stemming. Eind 2021 startte het parket een onderzoek op naar mogelijke belangenvermenging door burgemeester Ward Vergote bij de aankoop van een stuk landgrond langs de Millesteenstraat in Dadizele.

“Audit Vlaanderen hield een grondige doorlichting en kwam tot de conclusie dat de burgemeester serieus in de fout is gegaan”, aldus de fractieleiders van de drie oppositiepartijen. “De gemeente Moorslede kwam hierdoor onder verscherpt toezicht te staan”, klonk het op de gemeenteraad.

Inmiddels heeft het parket de zaak op basis van voldoende aanwijzingen doorverwezen naar de correctionele rechtbank van Kortrijk. Normaliter zal het dossier worden gepleit op dinsdag 7 november. De zaak werd vorige week dinsdag uitgesteld. “Het is overduidelijk dat deze zaak weegt op de gemeentelijke werking en de geloofwaardigheid van de politieke instellingen”, aldus PRO, N-VA en Groep a.

Zij vroegen de stemming in geheime zitting met de vraag aan burgemeester Vergote om tijdelijk een stap opzij te zetten. Tijdens de stemming moest de burgemeester buiten wachten. Ook een gemeenteraadslid van zijn partij VISIE en een raadslid van coalitiepartner STERK waren bij de stemming niet aanwezig. Opvallend: van de achttien nog aanwezige raadsleden stemden er acht voor het voorstel van de oppositie, vier onthielden zich en zes stemden tegen. De meerderheid wil dus dat Vergote een stap opzij zet.

De burgemeester is echter niet van plan om dat te doen. “Ik ben onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Ik weet in de grond van mijn hart dat ik nooit malafide bedoelingen heb gehad en steeds te goeder trouw heb gehandeld”, zegt hij. “Er zijn te veel belangrijke dossiers die ik nog moet opvolgen en tot een goed einde moet brengen. Nee, ik doe geen stap opzij. De omstandigheden verhinderen mij niet om mijn taak als burgemeester meer dan behoorlijk te vervullen”, klinkt het.

Ondertussen is het verscherpt toezicht op de gemeente Moorslede opgeheven. Dat bevestigt gouverneur Carl Decaluwé. “De aanbeveling uit de audit zijn uitgevoerd”, zegt hij. (EDB/BF/LK)