Meerderheid schenkt zitpenning extra gemeenteraad aan Rode Kruis

Omdat zij de raadszitting van 19 november die door de oppositie was samengeroepen zinloos en geld verspillend vonden schonken de raadsleden van de meerderheidsfracties hun zitpenning van die zitting aan de Maldegemse afdeling van het Rode Kruis.

Hoewel er op 24 november een maandelijkse zitting van de gemeenteraad was voorzien, vonden de oppositiepartijen Open VLD en De Merlaan het nodig om op vrijdag 19 november een raadszitting bij hoogdringendheid samen te roepen. Tijdens die extra gemeenteraadszitting stond het voorstel om de intrekking van een pop-up reglement voor horecazaken op de dagorde. Voor de meerderheid (CD&V, N-VA en Groen) was het duidelijk dat de oppositie met dat het punt een zaak (pop-up-bar Unique), waarvan een van de N-VA raadsleden de initiatiefnemers was, viseerde.

Zij namen deel aan de raadszitting en stemden in blok tegen de intrekking van het reglement waardoor de oppositie haar slag niet thuishaalde. Tijdens de zitting hadden de meerderheidspartijen aangebracht dat het om een overbodige zitting ging die de gemeente geld (zitpenningen) kost. Die zitpenningen zijn deze maand uitbetaald. Zoals ze tijdens de zitting van 19 november hadden aangekondigd schenken de leden van de meerderheid hun zitpenning, in totaal 4.000 euro aan de Maldegemse afdeling van het Rode Kruis. (LV)