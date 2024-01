Meerderheid onvoldoende in aantal, oppositie stapt op en dus geen gemeenteraad in Moorslede

Omdat de meerderheid van Visie en STERK onvoldoende in aantal was om rechtsgeldig te kunnen stemmen, stapte de oppositie van NVAPlus en PRO donderdagavond in het begin van de gemeenteraad in Moorslede op. Gemeenteraadsvoorzitter Pol Verhelle (Visie) had geen andere keuze dan de zitting na amper enkele minuten af te sluiten.

Bij de meerderheid waren Stefan Cardoen en Lisa Oplinus (beiden Visie) verontschuldigd. De gemeenteraad in het Lievensdorp telt 21 raadsleden. Om rechtsgeldig te kunnen stemmen is de helft plus één nodig. Met andere woorden: 11 van de 21 raadsleden. Bleek dat er maar 10 van de meerderheid aanwezig waren…

“We stellen vast dat de meerderheid niet voldoende in aantal is, dat is al een paar keer gebeurd maar toen bleven we zitten en hebben ons constructief opgesteld”, aldus fractieleider Ward Gillis (PRO). “Nu gaan we dat niet doen en stappen op, ook al omdat we niet kunnen akkoord gaan dat de burgemeester blijft zitten.”

Lafaard

Burgemeester Ward Vergote (Visie) werd in november door de correctionele rechtbank van Kortrijk wegens belangenvermenging veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar voorwaardelijk. Ondanks een paar keer de vraag van de oppositie zet hij geen stap terug.

“Zet maar aan, lafaard”, slingerde Vergote ex-schepen Gillis naar het hoofd. “We zijn altijd bereid om ons constructief op te stellen maar stappen nu ook op”, aldus Sigrid Verhaeghe. “Denken jullie boven de wet te staan en meer te zeggen te hebben dan het gerecht”, aldus de burgemeester in de richting van NVAPlus.

De eerste zitting van het nieuwe jaar kende maar een beperkte dagorde van amper een vijftal agendapunten. Er waren daarnaast een vijftal toegevoegde agendapunten door de oppositie.

Pol Verhelle kreeg in het begin van de zitting niet eens de kans om iedereen de Beste Wensen aan te bieden… Nadat iedereen van de oppositie en het weinig publiek was vertrokken, bleef partijvoorzitter Filip Terryn van NVAPlus op de achterste rij zitten en dat zinde de burgemeester alvast niet. Wat Vergote duidelijk liet horen.