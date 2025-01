Meerderheid onverzettelijk tegenover oppositie in Alveringem: “Vragen moeten vooraf ingediend zijn”

De tweede gemeenteraad van de legislatuur was een marathonzitting van bijna drie uur: uitzonderlijk voor Alveringem. Boosdoener was het feit dat de vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers voor vele intergemeentelijke samenwerkingen dienden gestemd te worden. “Het zou wel handig zijn mocht dit digitaal kunnen”, glimlachte raadslid Frank Boussemaere (CD&V).

Er ontspon zich een debat tussen burgemeester Gerard Liefooghe en algemeen directeur Wouter Accou enerzijds en de oppositieraadsleden van STEM.vernieuwing over het nieuwe huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. De agenda van de gemeenteraad wordt acht dagen voor datum naar de raadsleden verstuurd en de vraag van de oppositie was of dat wat vroeger kan. “Op die manier hebben wij iets meer tijd om de raad voor te bereiden”, sprak Marc Wackenier (STEM).

Wouter Accou antwoordde dat niemand de administratie kan verplichten om eerder dan de wettelijke termijn klaar te zijn, een antwoord waarmee de oppositie vrede mee leek te hebben. “Wij hebben nog een tweede verzoek”, sprak Leen Warreyn (STEM). “Onze mondelinge vragen moeten uiterlijk vier dagen voor de raad ingediend zijn. Wij kunnen daarmee akkoord gaan. Niettemin vragen wij de gunst om – indien de actualiteit daarom vraagt – maximaal twee mondelinge vragen ter zitting te kunnen stellen.”

Angst voor vragen?

Burgemeester Liefooghe stond er niet voor open. “In de vorige legislatuur kregen we vaak vragen die niets met beleid te maken hebben. Dat willen we vermijden”, sprak hij.

“Wij zullen een goede reden hebben om ter zitting een vraag te stellen en ik snap niet waarom dit niet kan. Ik kan enkel bedenken dat jullie bang zijn om transparant te moeten zijn”, probeerde Leen Warreyn tot twee keer toe. “Wij zijn voor de helft een nieuwe equipe. Probeer het eens”, vroeg ook raadslid Petra Demaecker (STEM). En ook Marc Wackenier nam het woord: “Wij kunnen onze rol niet spelen als wij niet mogen inspelen op de actualiteit.”

Liefooghe en zijn equipe waren onverbiddelijk: er zal deze legislatuur geen of weinig ruimte zijn voor spontane vragen. (AB)