Meer dan 150.000 euro om bij te springen in energiefactuur bij inwoners in Roeselare

De energieprijzen stijgen en niet iedereen kan de factuur even gemakkelijk betalen. Voor inwoners die het moeilijk hebben, heeft de stad een subisidie van meer dan 150.000 euro om bij te leggen. Daarnaast bekijken ze de mogelijkheden om de energiefactuur te doen dalen.

De hoge energieprijzen waren ook een topic op de gemeenteraad in Roeselare. “Ook voor de energiecrisis hadden al heel wat stadsgenoten het al moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. En nu, met de explosie van de energieprijzen, zijn er steeds meer mensen die moeten zich wenden tot de OCMW’s om de facturen te kunnen betalen. De prijzen voor energie swingen de pan uit en ook in onze stad zal dit gevolgen hebben voor onze gezinnen”, klinkt het bij Immanuel De Reuse (Vlaams Belang).

Niet hoopgevend

“Ongetwijfeld merken onze medewerkers van het OCMW en het Welzijnshuis ook deze trend van de stijgende vraag naar financiële ondersteuning. De berichten die wij ontvangen zijn alvast niet hoopgevend. De OCMW’s kregen extra geld ter beschikking vanuit het federale energiefonds maar dit zou ontoereikend zijn volgens de laatste berichten om de mensen te helpen. Mijn vraag is dan ook: welke zijn de (extra) financiële of andere middelen die onze stad ontving en welke maatregelen zal de stad zelf ondernemen om onze gezinnen doorheen deze energiecrisis te loodsen?

Schepen Bart Wenes (CD&V): “We hebben sinds 2002 federale subsidies voor mensen die in de penarie zitten, die met een dreigende afsluiting worden geconfronteerd. We hebben een subsidie van 85.000 euro in 2021, dit jaar krijgen we er nog eens 68.000 euro extra. Het OCMW neemt de schulden gedeeltelijk of geheel voor hun rekening. Daarna kijken we hoe we de energieprijs van ons cliënteel kunnen verlagen. We wijzen hen dan op de rechten, op welke premies ze recht hebben. Of het gebruik maken van de energiesnoeiers om samen op zoek te gaan naar de goedkoopste leverancier.”

“We zagen in 2021 een forse toename van mensen die hulp nodig hadden en dat zal dit jaar niet anders zijn. Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke zaken zoals bepaalde premies, het collectief renovatieproject, samenwerking met het energiehuis groepsaankoop zonnepanelen, enz.”