Maya Vervaeke (CD&V) legt de eed af als nieuw gemeenteraadslid: “Gepokt en gemazeld in de politiek”

Er is een nieuw gezicht in de Houthulstse gemeenteraad: gepensioneerd leerkracht en verenigingsmens Maya Vervaeke (CD&V). De afgelopen vijftien jaar was ze al actief in de OCMW-raad en Bijzonder Comité Sociale Dienst. “Interessant om de laatste twee jaar van de legislatuur nog eens de overstap te maken”, zegt Maya, die ook vrijwilliger is bij Fedasil.

Maya Vervaeke (CD&V) legde donderdag de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Ze is de opvolger van Lisa Callebert (CD&V), die vorige maand ontslag nam. Maya (68) woont in Jonkershove en is getrouwd met Robert Verschuren. Ze hebben twee dochters: Loes (33) en Fien (31). Er zijn ook al twee kleindochters: Doris en Flora. Ze werkte als leerkracht Nederlands-Engels in de Burgerschool in Roeselare, maar is al acht jaar met pensioen.

Politiek tussen de soep en patatten

De politieke microbe kreeg ze met de paplepel mee. “Ik ben gepokt en gemazeld in een politiek milieu. Mijn vader Roger Vervaeke was secretaris van het ACW in Ieper en was ook heel politiek actief bij de CD&V en ik heb ook een zus, Lieve, die politiek actief is in Gistel. Ik heb het dus tussen de soep en de patatten geleerd thuis. Ik ben geboren en getogen in Ieper en was daar lid van de CVP-jongeren. Toen we trouwden zijn we in Houthulst komen wonen en blijkbaar wisten ze: dat is er eentje die politieke interesse heeft. Dus ik ben dan vrij vlug in het bestuur van CD&V Houthulst gekomen.”

OCMW-raad

De eerste stappen in de gemeentepolitiek zijn het dus niet voor Maya. “Het is al de derde legislatuur. In de eerste legislatuur heb ik wel een korte tijd in de gemeenteraad gezeteld ter vervanging van iemand, maar in principe heb ik altijd werk gedaan als OCMW-raadslid”, vertelt Maya. “Dat kun je natuurlijk niet vergelijken met werk in de gemeenteraad. Het zijn meer sociale dossiers en het gaat echt over mensen. Ik vond het wel heel zinvol en bevredigend om iets te kunnen betekenen voor de cliënten die een aanvraag indienen of in sociale nood zitten. Als het in de gemeenteraad gaat over openbare werken, daar heb ik daar minder kaas van gegeten, maar ik vond het wel interessant om de laatste twee jaar toch nog eens de overstap te maken.”

Lees verder onder de foto.

Maya Vervaeke. (Foto TOGH)

Als uittredend OCMW-raadslid zal ze zich dan ook toespitsen op sociale thema’s in de gemeenteraad. “Alles wat met opvoeding, educatie, onderwijs… te maken heeft. Dat zit in mij en is ook wat ik doe in mijn vrije tijd”, vervolgt Maya. “Zo doe ik al een paar jaar vrijwilligerswerk bij Fedasil en geef ik ondersteunend les aan anderstaligen, dus asielzoekers die Nederlands leren. Samen met (oud)-collega’s van de Burgerschool speel ik al 15 jaar toneel (Moorddiners). Ik lees graag en veel, en begeleid ook een groepje leerlingen die in de leesjury zitten. Ook het verenigingsleven in onze gemeente boeit me: ik was in het verleden nog kort voorzitter van de cultuurraad en voorzitter en bestuurslid van Markant. Ik ben ook lid van Ferm in Merkem en Okra in Jonkershove.” (TOGH)