Maxim Veys (Vooruit) wordt schepen in Kortrijk en verlaat het Vlaams Parlement

Maxim Veys van Vooruit wordt schepen in Kortrijk en stopt met zijn job als Vlaams volksvertegenwoordiger. Dat heeft hij bevestigd in een video-interview met Belga. Hij vindt het niet combineerbaar met zijn taak als schepen: “Ik kies 100 procent voor Kortrijk.”

In het nieuwe bestuurscollege van Kortrijk onder leiding van burgemeester Ruth Vandenberghe krijgt Vooruit één schepen. Die post gaat naar Maxim Veys. Zijn belangrijkste bevoegdheden zijn Zorg, Kinderopvang, Natuur en Klimaat.

Wie bij Vooruit een schepenambt wil cumuleren met een plaatsje in een parlement moet een uitzondering vragen aan het partijbureau. Hannes Anaf bijvoorbeeld doet dat. Hij wil én burgemeester zijn van Turnhout én Vlaams parlementslid. Veys maakt een andere keuze: “Ook al gaan we in Kortrijk de Vlaamse regering heel hard nodig hebben, kies ik 100 procent voor één job. Ik denk dat al mijn aandacht in Kortrijk zal nodig zijn om er een mooi verhaal van te maken.”

De cumulregels ingevoerd onder John Crombez zijn bij Vooruit onder Conner Rousseau versoepeld. Zo kijkt Veys er nu naar: “Wat anderen doen, dat is hun keuze, maar ik heb als Jongsocialist voor die cumulregels gestreden. Ik vind die wel belangrijk. Maar iedereen beslist voor zichzelf wat hij of zij doet.”

Ook zonder Vooruit had de lijst Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk en N-VA een meerderheid. Toch komt na lang onderhandelen ook Vooruit erbij: “Ik denk dat ze in Brussel wel blij zijn dat we kunnen meedoen in de coalitie”, reageert Veys. “We besturen al twaalf jaar met deze drie partners in Kortrijk. Ik ben blij dat die traditie wordt verdergezet, maar ook dat er een nieuw verhaal wordt geschreven.”

En dat nieuwe verhaal is er één van “scherpe en sterke keuzes” volgens Veys. Hij belicht de “betaalbaarheid voor de bevolking” en “investeringen in zorg”.