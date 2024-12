Maxim Veys (Vooruit) is de nieuwe schepen van Klimaat en Zorg: “Zonder Kortrijk was ik nooit aan politiek begonnen”

Maxim Veys (Vooruit) is de nieuwe schepen van Klimaat en Zorg. Van meer stedelijk groen en duurzame energieoplossingen tot het aanpakken van de vergrijzing. Veys wil samen met de inwoners werken aan een toekomstbestendige stad. Zijn visie combineert ambitie met samenwerking, waarbij zowel participatie als transparantie centraal staan.

Maxim Veys (37) is geboren en getogen in Bellegem en woont er samen met zijn partner. Voor hij schepen van Klimaat en Zorg in Kortrijk werd, was hij actief als Vlaams parlementslid. Nu kiest hij volop voor de stad Kortrijk en zijn schepenambt.

Wat zijn je eerste prioriteiten als schepen?

“Ik ben verantwoordelijk voor de groene bevoegdheden zoals milieu, biodiversiteit, energie en natuur. Het is cruciaal dat we meer groen toevoegen aan de stad. Tijdens de coronaperiode werd duidelijk hoe belangrijk natuur is, vooral voor mensen in appartementen. Voor hen fungeert het stedelijk groen als een soort tuin. Daarnaast wil ik werken aan een betere waterkwaliteit. Grote rampen zoals overstromingen en droogte hangen vaak samen met waterbeheer. Daarom moeten we meer ruimte creëren voor beken om de kans op overstromingen te verkleinen. Ook energie-efficiëntie is een prioriteit: we willen renovaties beter ondersteunen, want goede isolatie is de meest effectieve manier om CO₂-uitstoot te verminderen.”

Je hebt vooral ambities voor een beter energiebeleid. Wat wil je precies doen?

“Klopt, we moeten dringend af van fossiele brandstoffen. Daarom willen we een energiebedrijf oprichten waarin ook burgers kunnen investeren en participeren. Tegen 2050 moeten we volledig fossielvrij zijn, maar dat vraagt om een ondersteunende overheid. Ik wil daarom sterk inzetten op warmtenetten. Een project dat mijn bijzondere aandacht krijgt, is het aquathermieproject. Hierbij wordt het temperatuurverschil in de Leie gebruikt voor een warmtepomp. De Leie moet uitgroeien tot een echte ‘volkskachel’ – een collectieve warmtebron die zoveel mogelijk mensen bedient.”

Vaak zijn het jongeren die zich het meest zorgen maken over de klimaatverandering. Hoe kunnen we hen beter betrekken?

“Het waren vooral jongeren die enkele jaren geleden met klimaatprotesten hun zorgen duidelijk maakten, en terecht: het gaat tenslotte om hun toekomst. Ik begrijp dat ze bang zijn. Daarom is het cruciaal om uit te leggen waarom klimaatbeleid soms traag verloopt. Deze uitdaging kunnen we alleen samen aanpakken. We moeten blijven zorgen voor draagvlak onder de mensen, anders is het niet haalbaar.”

Een klimaatbeleid roept vaak ook kritiek op. Hoe ga je daarmee om?

“Naast participatie is transparantie een essentieel onderdeel van de politiek. Het is belangrijk om elke bevolkingsgroep te betrekken door helder te communiceren. Duidelijke plannen bieden niet alleen zekerheid aan landbouwers en ondernemers, maar laten ons ook zien hoe de natuur er op lange termijn beter van wordt. Dat is precies de aanpak die mijn voorganger, Bert Herrewyn, hanteerde en aan mij doorgaf. Met deze nieuwe coalitie willen we samen bouwen aan meer open ruimte, altijd in overleg met alle betrokken partijen.”

Je bent ook bevoegd voor Zorg. Wat zijn daar de prioriteiten?

“Over 16 jaar bereiken we een piek in de vergrijzing. Dat betekent dat we nu moeten investeren in ouderenzorg. Het is belangrijk om zorg te dragen voor de mensen die jarenlang hard hebben gewerkt voor onze stad. De solidariteit tussen generaties is cruciaal. Ook kinderopvang is essentieel, zeker voor tweeverdieners. Bovendien zijn grootouders vaak gratis babysit, wat ook niet vergeten mag worden. Daarom moet er veel veranderen. In Heule willen we een nieuwe zorgcampus oprichten, met zowel kinder- als ouderzorg. Het wordt geen traditioneel rusthuis, maar een levendige campus met veel groen. Zo combineer ik al mijn bevoegdheden in één project.”

Je kiest honderd procent voor Kortrijk. Waarom?

“Ik ben opgegroeid in Bellegem en was jarenlang scoutsleider. Mijn engagement lag altijd hier in de streek. Met een paar vrienden organiseerde ik enkele jaren terug zelfs een elektronisch muziekfestival tijdens de Sinksenfeesten. Dus ik ben enorm verbonden met de stad. Zonder Kortrijk was ik waarschijnlijk nooit aan politiek begonnen. Omdat ik me volledig wil focussen op mijn taak als schepen, neem ik over enkele weken ontslag uit het Vlaams parlement. Daar heb ik geprobeerd mijn stempel te drukken door betaalbaar wonen op de agenda te zetten. Ik heb ook alle vertrouwen in Melissa (Depraetere, red.) als minister: zij zal dat uitstekend doen. En met Nawal Maghroud en Axel Weydts hebben we ook twee sterke Kortrijkse Vooruiters in het parlement”

Je zal de enige schepen zijn van Vooruit in deze coalitie. Is dat een nadeel?

“We hebben een goeie campagne gevoerd. We hebben ook een zetel bij in de gemeenteraad. Ik had graag nog iemand van Vooruit in het schepencollege gezien, omdat nu alles op mijn schouders zal terechtkomen. We hebben wel een goed team waar ik altijd op kan rekenen. Als je het coalitieakkoord doorneemt, zie je ook dat we onze stempel hebben kunnen drukken. De onderhandelingen zijn nu eenmaal gelopen zoals ze zijn gelopen en ik ben over het algemeen wel tevreden.” (IS)