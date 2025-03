Maxim Laporte verlaat Waregemse gemeenteraad: “Als je iets doet, doe je het voor de volle 100 procent. En dat lukt niet meer”

Verrassing op het einde van de Waregemse gemeenteraad. Oppositielid en fractieleider Maxim Laporte van Team Waregem kondigde er dinsdagavond zijn afscheid aan. “Ik zou niet gelukkig worden door verder te zetelen zonder mij in te zetten”, zegt de 33-jarige Vijvenaar.

“Soms moet je een knoop doorhakken om de weg vrij te maken voor nieuwe stappen. Met spijt in het hart deel ik mee dat ik na de gemeenteraad van 4 maart mijn mandaat als gemeenteraadslid neerleg.” Maxim Laporte sloot dinsdagavond af met een grote verrassing. De huidige fractieleider van oppositiepartij Team Waregem zoekt een betere balans en kan zich niet meer ten volle inzetten in combinatie met zijn werk en privéleven.

In de vorige legislatuur was Laporte nog het meest actieve raadslid met zo’n negentig ingediende vragen, goed voor 14 procent van het totaal. De intussen 33-jarige Vijvenaar engageerde zich tien jaar geleden in de jongerenpolitiek en werd in 2018 en 2024 verkozen tot gemeenteraadslid. “Voor alle duidelijkheid: ik verdwijn niet en blijf mij achter de schermen inzetten voor elke inwoner, en om onze stad aantrekkelijker, veiliger en bruisender te maken.”

Wake-up call

“Maar als je iets doet, dan doe je het voor de volle 100 procent. En dat lukt niet meer. Ik ben niet over één nacht ijs gegaan. Maar dit is een noodzakelijke keuze. Ik heb een uitdagende job als woordvoerder van federaal minister Mathieu Bihet (MR) en combineer dat met mijn privéleven in Waregem en Gent, waar mijn fantastische vriendin woont.”

“Ik heb gemerkt dat ik mijn dossiers niet meer met dezelfde grondigheid kan voorbereiden, en niet iedereen kan helpen zoals ik wil. Dat wringt. Vorige week kon ik pas mijn vragen voor de gemeenteraad om half drie ‘s nachts indienen, dat was een wake-up call.”

Moeilijke keuze

“Het is een moeilijke keuze, en ik zal het missen. Maar ik zal nu maandelijks twee in plaats van tien vergaderingen bijwonen. Want er komt veel bij kijken, het is niet enkel die vaste gemeenteraad, er zijn commissies en vergaderingen met sport, WAGSO, Werkplus, enzovoort.”

“Als oppositie moet je je volledig smijten. Zomaar zetelen zonder mij hard in te zetten, daar ga ik niet gelukkig van worden. Daarom stop ik als raadslid. Ik hoop dat de collega’s zich hard blijven inzetten. Want vanuit de oppositie kan je toch heel wat stenen in de rivier verleggen.”