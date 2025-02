Matteo Rasemont (20) legt eed af als Dams gemeenteraadslid voor cd&v plus

Op de gemeenteraad van donderdagavond 27 februari in Damme legde Matteo Rasemont de eed af als gemeenteraadslid voor cd&v plus. Hij zetelt als opvolger van Britta Roelants, die omwille van medische redenen – in september vorig jaar werd ze getroffen door een herseninfarct – haar zitje niet kon opnemen.

Matteo Rasemont is met zijn twintig lentes voor zover we konden nagaan het jongste gemeenteraadslid sinds het ontstaan van de fusiestad ‘groot Damme’ in 1977. Hij is voorzitter van Jong cd&v Damme en studeert Rechten in Gent. Matteo Rasemont, die in deelgemeente Sijsele woont, is verder ook bekend als gitarist bij de band Goe Poeier.

“Ik wil de komende zes jaar werken rond de thema’s jeugdbeleid, communicatie, veilige schoolomgevingen en cultuurbeleid”, laat het nieuwe raadslid weten. “Aan alle Dammenaars wil ik zeggen: aarzel nooit om mij te contacteren. Ik zal nooit alle antwoorden hebben, maar ik ben bereid om mijn hulp aan te bieden waar nodig.”