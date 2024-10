Mathis Desplenter (Lijst Burgemeester) is nieuw in de gemeenteraad van Ledegem: “Net zoals Gilles actief bij Olympic Ledegem”

Bij Lijst Burgemeester van burgemeester Bart Dochy zijn maar liefst 18 van de 21 kandidaten rechtstreeks verkozen. Mathis Desplenter (18) is de jongste. Hij was goed voor 536 voorkeurstemmen en op zo’n jonge leeftijd is dat toch wel een pak. “Ik ben de zoon van Henk en Isabelle Wyffels”, stelt hij zichzelf voor. “Ik heb nog een broer Lowie en een zus Céline.” In het secundair behaalde Mathis het diploma Elektrische Installatietechnieken. Nu studeert hij Bedrijfsmanagement. De nieuwe gemeenteraad gaat twee voetballers tellen. Nieuwkomer Gilles Knockaert speelt in het eerste elftal van Olympic Ledegem. “Ik voetbal bij de U21 van Olympic Ledegem”, vertelt Mathis. “Ik ben ook lid van Chiro Miengelienge en de KLJ Ledegem.”