Massale publieke belangstelling voor de nieuwe gemeenteraadsleden: “Constructief samenwerken, in het belang van Ardooie en Koolskamp”

De installatie van de nieuwe gemeenteraad verliep onder massale publieke belangstelling. Véronique Buyck blijft de volgende zes jaar burgemeester met een verpletterend aantal voorkeurstemmen. Zij vroeg voor aanvang van de zitting een minuut stilte voor de overleden Ardooise ereburger en gewezen topatleet Filiep Vanhaecke.

Filip Vanhaecke overleed op 30 november. Hij is sinds 2008 ereburger van Ardooie. “Een uitzonderlijke atleet die de Belgische, Europese en wereldtitel marathon won”, zegt Véronique Buyck (Groep 82). “Hij was ook heel actief in het verenigingsleven bij KVC Ardooie, het Veldritcomité en de Orde van Sint-Maarten. En medewerker van de psychosociale hulpverlening en een gewaardeerde collega van de technische dienst.”

Voor de volle legislatuur

Twintig gemeenteraadsleden legden de eed af. Kimara Goethals van Samenplus kon er omwille van professionele redenen niet bij zijn en zal de eed afleggen in de eerstkomende gemeenteraad. Er zijn zes nieuwe raadsleden. Voor Groep 82 zijn dat Christine Vermeersch (met haar 71 jaar het oudste raadslid), Nancy Raedt, Karen Lefebvre, Patrick Lecointre, Thomas Depuydt en Michelle Demeyere (21 jaar en jongste raadslid). Voor Stroom zijn dat Veerle Goethals en Christine Vandewaetere, en voor Vlaams Belang Vincent Vanhecke.

Véronique Buyck legde dan nog de eed af als burgemeester. Nadat ze na het overlijden van Karlos Callens op 8 oktober 2023 door haar partijleden naar voor geschoven werd als zijn opvolger tot aan de verkiezingen van 13 oktober, werd ze nu met 1 op 2 stemmen van de Ardooienaren verkozen tot burgemeester voor de komende legislatuur.

Stroom zag kopvrouw Chantal Vande Vyvere afhaken. De Koolskampse was vroeger schepen voor Groep 82 en zetelde na troubles met enkele partijleden de vorige legislatuur als onafhankelijke. Nu doet ze afstand van haar mandaat bij Stroom.

Zelfde schepenen

De schepenen blijven dezelfde als de vorige legislatuur. Hein Defour blijft voorzitter van de gemeenteraad. Die laatste sprak de hoop uit dat er de komende zes jaar constructief kan samengewerkt worden tussen meerderheid en oppositie. “Altijd in het belang van Ardooie en Koolskamp.”