Massale belangstelling voor installatievergadering nieuwe gemeenteraad in Ingelmunster: “Vijf twintigers zetelen in de raad”

Dinsdagavond was de raadszaal van Ingelmunster tot in de nok gevuld met dorpsgenoten, die kwamen kijken naar de installatievergadering van het nieuwe schepencollege en de gemeenteraadsleden. Alles verliep heel rustig. Op het einde zei burgemeester Kurt Windels (De Brug/N-VA/Open VLD) dat 11 van de 21 gemeenteraadsleden nieuwkomers zijn. Vijf twintigers zetelen in de raad of bijna één op vier raadsleden.

Bij aanvang van de gemeenteraad was het nog Steven De Maesschalck (N-VA), die als voorzitter van de gemeenteraad het geheel aan elkaar sprak en ook de burgemeester en raadsleden vooraan riep om de eed af te leggen. Davy Depla (Open VLD) werd Hugo Depla, maar Steven zette dat direct recht. Voor de rest verliep alles foutloos en werd er vanuit het publiek geapplaudisseerd voor alle raadsleden, inclusief de mensen van de oppositie. We vernamen ook dat Fien Debeuf niet zetelt in de gemeenteraad, omdat haar moeder Martine Verhamme schepen blijft. Fien maakt deel uit van het Bijzonder Comité. Ook Ann Olivier zetelt niet, omdat haar papa Jurgen Olivier schepen is. Ann maakt ook deel uit van het Bijzonder Comité net zoals Ann Defour (Spoor8770), Heidi Decock (Spoor8770), Rudy Debruyne (De Brug), Katrien Vandecasteele (gewezen schepen, Open VLD) en schepen/voorzitter van het Bijzonder Comité Trui Lambrecht (De Brug). Aangezien Fien en Ann niet in de gemeenteraad zetelen, werden ze vervangen door de eerste opvolgers Bente Gevaert en Peter De Bel. Katrien Vandecasteele maakte plaats vrij in de raad voor Davy Depla. Enigo Vandendriessche (Vooruit) besloot eveneens te stoppen en Liesbeth Holvoet (Vooruit) is de enige die namens deze partij in de raad zetelt.

Tijdens deze zitting nam Steven De Maesschalck ook afscheid als voorzitter van de gemeenteraad. Nieuwkomer Veerle Depuydt nam over en deed dat voor haar eerste keer heel goed. Ze zei dat ze ten rade was gegaan bij haar voorganger Steven en raadsleden, inclusief mensen van de oppositie, om te weten hoe ze het moest aanpakken en dat zag je al duidelijk, want net zoals Steven had ze ook een goed uitgeschreven draaiboek bij dat ze raadpleegde en met luide stem aflas.

Na een stemming ter plaatse zetelen vanaf heden volgende raadsleden in de politieraad: Filip Blanckaert (Spoor8770), Lucas Staes (De Brug), Reginald Bruneel (De Brug), Thibeau Raman (De Brug) en Ludwig Vanlerberghe (Spoor8770).