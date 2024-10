Martine Mouquet (Brugse CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Brugge: “Politiek mandaat is verlengstuk van vroegere job”

“Ik studeerde psychosociale wetenschappen en ben met pensioen na een loopbaan bij de lokale politie waarvan 25 jaar als wijkagent”, vertelt Martin Mouquet (66), die in Assebroek woont. Ze is de echtgenote van Luc De Busscher en heeft vijf kinderen. Zij was jaren syndicaal afgevaardigde. “De doelstellingen van CD&V stroken met mijn persoonlijke visie. Ik zie een politiek als een verlengstuk van mijn vroegere job als wijkagente. Voor mij is veiligheid een basisrecht en is de leefbaarheid van mijn stad prioritair. Er moeten oplossingen geboden worden voor de zaken die de inwoners frustreren en die de leefkwaliteit aantasten. Ik pleit voor een nabije politie en een zichtbare en aanspreekbare wijkagent in de Brugse buurten.”