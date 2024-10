Martin D’Haene (N-VA+Trots) is nieuw in de gemeenteraad van Lendelede: “Ik kan verbaal messcherp uit de hoek komen”

Martin D’Haene (69) is de man van Marleen Callant en werkte vroeger als rijkswachter. Martin is lid van het arrondissementeel bestuur en van de partijraad van de N-VA. “Mijn interesse voor politiek was er al lang, maar om beroepsredenen kon ik daar niet actief aan meedoen. In 2012 stichtte ik mee de N-VA-afdeling in Lendelede en nu Els Moerkerke vertrekt, ben ik nog het enige resterende stichtend lid. Het is de tweede keer dat ik op de lijst sta en ik behaalde nu 311 voorkeurstemmen.”

Martins voorkeur gaat uit naar welzijn, veiligheid en verkeer. “Wie mij kent, weet dat ik verbaal soms messcherp uit de hoek kan komen en die kwaliteit zal mij als oppositielid geen windeieren leggen.”