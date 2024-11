Marnik Vanackere (STERK) is nieuw in de gemeenteraad van Moorslede: “Ik wil het verhaal van mijn collega-boeren vertellen”

Landbouwer Marnik Vanackere was goed voor 676 voorkeurstemmen en is terug van weggeweest. In de legislatuur 2013-2019 was hij al gemeenteraadslid. “Dat we een goede uitslag gingen halen, daarvan was ik overtuigd”, zegt hij. “Bij STERK gunt iedereen ook elkaars resultaat. Ik deed mee voor mijn collega-boeren. Vanuit het Vlaams, federaal en Europese parlement worden soms absurde regels opgelegd, vaak uit onwetendheid. Als je lokaal je verhaal kan vertellen wordt er rekening mee gehouden. Ik ben blij dat ik dit nu op gemeentelijk vlak kan doen, en dat veel mensen beseffen dat lokale voeding de duurzaamste is die er bestaat.”