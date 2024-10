Marnic Deceuninck (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Kortemark: “Besturen in het belang van alle Kortemarkenaren”

Marnic is 61, gepensioneerd en gehuwd met Karien Goderis. Hij woont in de Torhoutstraat en heeft twee zonen en drie kleinkinderen. “Ik ben heel erg tevreden met mijn 470 voorkeurstemmen. Dit geeft veel voldoening. In de gemeenteraad wil ik constructief meehelpen met het bestuur in het belang van alle Kortemarkenaren. Ik zal geen enkel dossier uit de weg gaan en ik wil de spreekbuis zijn van de bevolking naar het bestuur toe, alsook wil ik de lopende projecten goed opvolgen. Ik hoop dat er in de toekomst nog enkele straten en fietspaden kunnen vernieuwd worden en dat onze openbare gebouwen verder energiezuinig en onderhoudsvriendelijk gemaakt worden. Een uitbreiding van de padelterreinen zou mooi zijn”, aldus Marnic.