Marleen Lagrange (Focus8720) is nieuw in de gemeenteraad van Dentergem: “Mensen opnieuw samenbrengen”

Marleen Lagrange (63) is een gepensioneerd zorgkundige en lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. “Uiteraard ben ik zeer tevreden over mijn 710 voorkeurstemmen”, reageert ze. “Dat wil zeggen dat de mensen van Dentergem in mij geloven en dat ze vertrouwen hebben in mij. Waar ik graag aan wil werken is, dat er terug meer leven in de brouwerij komt, want ik hoor hier en daar dat het verenigingsleven aan het uitdoven is. Ik wil dan ook meer mensen samenbrengen, want verbinding is meer dan nodig de dag van vandaag. Bij deze wil ik het aanspreekpunt zijn van de vele mensen die ik tegenkom langs de weg wat hun noden, frustraties en bekommernissen zijn, en van daaruit werk maken in de gemeenteraad.”