Marleen Declercq legt de eed af als nieuw gemeenteraadslid in Avelgem

Tijdens de zitting van 13 maart heeft Marleen Declercq (Tandem) de eed afgelegd als nieuw gemeenteraadslid in Avelgem. Daarmee volgt ze partijgenoot Emmi Hanssens op die in februari besliste om haar ontslag in te dienen.

Voor Marleen is het niet haar eerste keer in de Avelgemse gemeenteraad. Van 2006 tot en met 2018 was de ex-RVA-ambtenaar al eens actief als gemeenteraadslid. Door ziekte heeft ze destijds moeten afhaken. “Ik heb mijn functie als gemeenteraadslid veel gemist, ik ben dus zeer blij dat ik opnieuw mag aantreden”, concludeert ze.

Voor haar voelt het langs de ene kant vertrouwd aan, maar langs de andere kant is het ook iets nieuws. “Er is natuurlijk veel veranderd: meer digitalisering, andere mensen, maar over het algemeen blijft het vertrouwd aanvoelen.”