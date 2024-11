Marleen De Soete dient bezwaar in tegen verkiezingsuitslag: volgende week geen installatie nieuwe gemeenteraad in De Haan

Ook in De Haan wordt de verkiezingsuitslag van 13 oktober nu op de valreep nog betwist: uittredend schepen Marleen De Soete (Samen Voluit) diende bezwaar in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Het betekent dat de installatievergadering aanstaande donderdag 5 december niet kan doorgaan.

De Soete diende diende het bezwaar overigens niet alleen in, maar ook in naam van haar partijgenoot Kris Steen, die in de voorbije legislatuur de gemeenteraad voorzat. “Waarom nu pas, anderhalve maand na de verkiezingen? Omdat we allebei drukbezette mensen zijn en het toch wel wat tijd vergt als je zoiets grondig wil doen. We hebben gewoon onze tijd genomen om de klacht zo goed mogelijk te funderen”, zegt ze. In haar afscheidsinterview in onze krant liet De Soete zich al uit over volmachten, maar verder wil ze daar inhoudelijk voorlopig niets meer over kwijt. “Beter om dit niet verder uit te vechten in de pers, zodat het rechtscollege in alle sereniteit z’n werk kan doen. De tijd zal dan wel raad brengen”, klinkt het.

Bij Lijst Burgemeester hebben ze er momenteel het raden naar wat de klacht inhoudt, maar volgens fractieleider Mathieu Delbarge is ze intussen wel ontvankelijk verklaard. “Dat betekent dus dat de installatievergadering volgende week niet door kan gaan. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft nu 35 dagen de tijd om de klacht te onderzoeken, de hoorzitting vindt plaats op 20 december. Dan weten we dus hopelijk meer”, aldus Delbarge. De installatievergadering zou normaliter nu voor begin januari zijn. Lijst Burgemeester gaat de komende legislatuur in zee met de lijst Bewust Kiezen. Marleen De Soete wordt zo na 13 jaar naar de oppositiebanken verwezen.

“Om goede werking gemeente te schaden”

“Waarover de klacht precies gaat, weten wij nog niet”, zegt ook burgemeester Wilfried Vandaele (Lijst Burgemeester). “Dat wordt ons door de Raad nog schriftelijk meegedeeld begin volgende week. Het is duidelijk dat Samen Voluit gewoon de goede werking van het gemeentebestuur wil schaden. Ze wachtten ook tot het laatste moment om de klacht in te dienen. Dat is wel grappig. Vorige keer diende Bewust een klacht in en toen eiste Marleen De Soete in de procedure voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen een geldboete omdat Bewust de klacht laat had ingediend en het duidelijk was dat ze de werking van de gemeenteraad wilden schaden. Nu doet ze dat zelf. Het kan verkeren…”

Vandaele zegt te beschikken over een ‘ellenlange lijst’ van overtredingen die de lijst Samen Voluit beging in de loop van de verkiezingscampagne. “Wij hebben echter beslist geen klacht in te dienen omdat de kiezer Marleen De Soete en haar lijst al genoeg heeft gestraft. Als je 13 jaar onafgebroken schepen bent, je haalt amper 370 voorkeurstemmen en je groep blijft hangen op twee zetels in de gemeenteraad, dan kijk je best eens in eigen boezem, lijkt me. Dat dat niet gebeurt, zegt veel over de mensen in kwestie. Wij kennen de inhoud van de klacht dus nog niet, maar het zou me sterk verbazen dat die ernstig genomen moet worden. Onze Lijst Burgemeester behaalde een absolute meerderheid van 12 op 23 zetels, en we reikten de hand naar oppositiepartij Bewust Kiezen, waardoor we nu een meerderheid hebben van 21 op 23 zetels. Wat Marleen De Soete ook aanvoert in haar klacht, dat kan nooit van aard zijn om die meerderheid te doen kantelen. We kunnen niet anders dan dat hele circus betreuren, maar we wachten dus af…”