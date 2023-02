Marina Duyck sluit zich terug aan bij Meulebeekse N-VA

Onafhankelijk gemeenteraadslid Marina Duyck sluit zich na 2 jaar opnieuw aan bij de lokale N-VA afdeling zodat de fractie opnieuw 4 gemeenteraadsleden telt.

Marina stond in 2018 op de Meulebeekse N-VA lijst en behaalde 368 stemmen en volgde provincieraadslid Johan De Poorter op, die zijn gemeenteraadsmandaat afstond aan de eerste opvolger. “De Meulebeekse gemeentepolitiek was de afgelopen jaren bijzonder bewogen” begint Marina. “De onbestuurbaarheid, de ruzies en de besluiteloosheid waren bijzonder zwaar. Het ging niet meer om en voor de Meulebekenaar maar enkel om politiek getouwtrek.” vult Marina aan.

“Maar na die bewogen periode keerde de rust terug en merkte ik op dat de lijn die de collega N-VA raadsleden aanhouden door vanuit de oppositie constructieve, goed uitgewerkte en gefundeerde voorstellen te doen, de weg is die ik ook verder wil bewandelen. Daarnaast komt ook het inzicht dat de lijn die N-VA nationaal aanhoudt, de weg van een ander beleid op nationaal vlak, de enige weg is om ons land te hervormen” vult Marina aan.

“Ik ben bijzonder blij dat ik de kans krijg van de volledige lokale afdeling om te kunnen meewerken met het afdelingsbestuur en de mandatarissen. Er is binnen de partij een goed uitgewerkte studiedienst en je kan als mandataris met alle vragen over lokaal beleid steeds terecht bij de partij en collega mandatarissen van andere gemeenten. Dit alles heeft mijn keuze duidelijk gemaakt en mijn besluit staat vast dat ik voluit kies voor de N-VA, ook in Meulebeke” besluit Marina.

“Wij zijn bijzonder tevreden met de terugkomst van Marina in onze fractie” geeft De Poorter aan. “De band met Marina is steeds goed gebleven en na enkele gesprekken gaf ze aan dat ze zich thuis voelde in de partij en dat de structuur van de partij een absolute meerwaarde is, ook op lokaal vlak. Samen met de huidige mandatarissen en nieuwe leden zetten we ons traject verder richting oktober ‘24.” vult De Poorter aan.

De huidige N-VA fractie bestaat uit 4 gemeenteraadsleden, 1 lid in het bijzonder comité en 1 provincieraadslid.