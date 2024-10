Marie Laermans (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Brugge: “Brugge moet zijn Vlaamse identiteit beschermen”

Marie Laeremans (53) is afkomstig uit Sint-Amandsberg en studeerde verpleegkunde, maar werkte in de vastgoedsector. Sinds 2020 is zij zaakvoerder van Coffeebar Adriaan. “Ik ben sinds 2023 lid van Vlaams Belang, ik koos voor die partij wegens haar kernwaarden: meer Vlaamse autonomie, eerlijk migratiebeleid en het behoud van traditionele waarden. Ik hoop als raadslid te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een beleid dat een positieve impact heeft op de samenleving. Trots zijnde op onze Vlaamse cultuur en taal wil ik onze Vlaamse identiteit beschermen en promoten. Er is nood aan een beter evenwicht tussen de behoeften van de lokale bevolking en toeristen. Brugge moet inzetten op kwaliteitsvol toerisme.”