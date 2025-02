Marhaba op de Plaats krijgt make-over en nieuw concept: “De palmbomen verdwijnen”

Marhaba ondergaat de komende twee weken een metamorfose. De bekende horecazaak op de Plaats in Dadizele blijft twee weken gesloten voor grootse werken. “Marhaba wordt kleiner maar fijner”, aldus zaakvoerder en schepen Nessim Ben Driss (Visie) die graag de plannen met zijn zaak uit de doeken doet.

Horecazaak Marhaba is al jarenlang een vaste waarde in het centrum van Dadizele. “Mijn ouders startten hier 46 jaar geleden de zaak op. Voordien hadden mijn grootouders hier een kruidenierswinkel”, aldus Nessim Ben Driss, die inmiddels de zaak overnam van vader Ali Ben Driss en moeder Carine Bekaert. “In de jaren 90 kozen we voor een andere herinrichting. Een tiental jaar terug pakten we de zaak nog eens onder handen. De indeling is echter niet meer van deze tijd. De spiegels, de palmbomen… Het is hier echt te druk. We willen inzetten op extra gezelligheid”, aldus Nessim.

Maandagavond sloot Marhaba de deuren. “De komende twee weken krijgt Marhaba een make-over.” In een eerste fase verdwijnen er verschillende elementen uit het restaurant. De palmbomen buiten blijven, maar de exemplaren binnen verdwijnen. Ook de spiegels worden er weggenomen. “De horecazaak is nu ingedeeld in verschillende hoekjes en delen. Het is de bedoeling dat alles straks meer één gezellig geheel vormt.” Aan de muren zorgen houten latjes voor een warmere sfeer. Ook het plafond krijgt een ander kleurtje. Nessim investeert ook in nieuwe verlichting. “Momenteel is er plaats voor 70 gasten, dat aantal gaat omlaag naar 40.”

Restaurant

De voorbije 46 jaar was Marhaba vooral bekend als tearoom. “Maar nu trekken we volledig de kaart van het restaurant. De tearoom valt quasi volledig weg en blijft enkel op zondagmiddag. Marhaba wordt iets kleiner, maar wel fijner. We zetten volop in op lekker, vers eten. Ik speelde al enkele jaren met dat concept en overwoog zelfs even om dat op een andere plek uit te werken. Dit is echter een uitstekende locatie, vlakbij de basiliek. Door deze grote werken uit te voeren kan ik mijn plannen hier verwezenlijken.”

Moeder Carine en vader Ali hielpen de voorbije jaren vaak in de horecazaak mee en zullen er ook in de toekomst geregeld te zien zijn. “Maar inmiddels staat er ook al een ‘7’ voor hun leeftijd. Het is belangrijk dat ook zij wat meer kunnen genieten.”

Marhaba gaat op woensdag 12 februari terug open. “Net voor het Valentijnsweekend waarin we ook op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag onze lekkere gerechten zullen serveren. Het is de bedoeling dat klanten straks uit verschillende formules kunnen kiezen. Enerzijds is er de weeklunch.”

Voor elk wat wils

“We kiezen voor een beperkte kaart, maar werken wel met meer suggesties. Van een lekker stukje vlees tot een mooi stukje vis. Er zal voor elk wat wils zijn.” De openingsuren blijven gelijklopend met de voorbije periode. “Op zaterdagavond zijn we tweewekelijks open.”

Naast het restaurant trekt Nessim met zijn kookervaring naar buiten. “Al enkele jaren organiseer ik in samenwerking met de Gezinsbond een kookworkshop. Dat smaakt neer meer. Inmiddels komen er geregeld aanvragen binnen om als ‘kok aan huis’ te koken. Binnenkort kan men ons ook als kleinschalige traiteur inschakelen.”

Nessim wil ook graag zijn passie voor cocktails delen en is gestart met het geven van cocktailworkshops. “Het lijkt misschien allemaal wel veel, maar doordat het tearoomgedeelte wegvalt is er ook meer tijd om andere concepten uit te werken. Ik ga graag deze uitdaging aan.”

Naast zijn culinaire uitdagingen krijgt Nessim de komende jaren ook als schepen verschillende uitdagingen op zijn bord. Binnen het nieuwe schepencollege is hij bevoegd voor onder andere mobiliteit en openbare werken. Momenteel zijn er in Dadizele grote werken aan de gang. “Met het nieuwe concept van het restaurant heb ik na de middagshift meer tijd om de werken op de voet op te volgen. Nee, mobiliteit en openbare werken zijn geen gemakkelijke bevoegdheden, maar ik denk dat het vooral belangrijk is om te luisteren naar de bezorgdheden van de inwoners.”