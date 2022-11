Mare Vanhee is nieuwe kinderburgemeester

In het gemeentepunt werd Mare Vanhee uit Zwevegem aangesteld als nieuwe kinderburgemeester. Ze volgt daarmee Thibeau Coussement op.

De aanstelling van de nieuwe kinderburgemeester gebeurde tijdens de eerste zitting van de nieuwe kindergemeenteraad. Daarin zitten afgevaardigden van bijna alle lagere scholen van Groot-Zwevegem. Een tweetal scholen verkozen dit jaar niet mee te werken.

Naast de verkiezing van de nieuwe kinderburgemeester werden de diverse jeugdschepenen aan elkaar voorgesteld en bepaalde men de thema’s waarrond men dit schooljaar zal werken.

Mare Vanhee, die in het zesde leerjaar van de Vrije Basisschool in Zwevegem zit, is van oordeel dat er meer rond kunst zou mogen gewerkt worden. “Ik vind dat de mensen van wanneer ze de gemeente binnenrijden zouden moeten zien dat Zwevegem een kunstige gemeente is. Hoe dit kan gerealiseerd worden, moeten we nog zien.”, klonk het. Meteen werd dit thema weerhouden en werd er ‘vrije tijd’ aan toegevoegd. Een derde thema zal er later door de jeugddienst nog aan toegevoegd worden.

Mare is de kleindochter van schepen van sociale zaken, Marc Claeys. Hij was dan ook apetrots om Mare als één van de eersten te feliciteren. De eerste zitting werd afgesloten met een korte receptie voor de kinderen en hun ouders. (GJZ)