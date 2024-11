Marc Willaert (Bewust Kiezen) is nieuw in de gemeenteraad van De Haan: “Streven naar politiek die dicht bij de burger staat”

Marc Willaert (61) werd met 557 voorkeursstemmen verkozen voor Bewust Kiezen. Hij is lid van wielertoeristenclub de Zeevogels en ook actief in het ballroomdansen bij Gevada in Oostende. “Beroepsmatig werk ik als laserprogrammeur bij Robland in Brugge. De afgelopen acht jaar volg ik met veel interesse de gemeenteraad van De Haan als burger en ben ik waarschijnlijk meer aanwezig geweest dan sommige raadsleden. Met deze betrokkenheid wil ik een actieve bijdrage leveren, vooral rond thema’s zoals de parkeerdruk in Harendijke en delen van Wenduine. Ik streef naar een politiek die dicht bij de burger staat en werk graag mee aan oplossingen die de leefbaarheid van onze gemeenschap verbeteren”, aldus Marc.