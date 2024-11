Marc Vanden Heede (Open Zulte) is nieuw in de gemeenteraad van Zulte: “Verkeersveiligheid zal ik nauw opvolgen”

Marc Vanden Heede uit Machelen kreeg 422 voorkeurstemmen. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen en is zaakvoerder van zijn bedrijf in sanitair en verwarming. Sinds 2021 was hij al lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. “Ik ben zeer blij dat ik verkozen ben voor de gemeenteraad. Ik wist dat het nipt zou worden voor mij omdat we zo’n sterk team hebben bij Open Zulte. De belangrijkste punten voor mij zijn verkeersveiligheid en veiligheid in het algemeen. Ik ben elke dag met mijn camionette op de baan en neem ook vaak de fiets. Zaken zoals de heraanleg van de N43 in Olsene zal ik nauw opvolgen, net als het aanleggen van de laatste ontbrekende stukken van de fietssnelweg langs de spoorweg in Machelen.”