Maldegemse schepen Rudi De Smet stapt uit de politiek

Schepen Rudi De Smet (N-VA) heeft Peter Van Hecke (N-VA), voorzitter van de gemeenteraad laten weten dat hij in februari 2022 ontslag neemt al schepen en gemeenteraadslid.

Met een monsterscore werd Rudi De Smet bij de gemeenteraadsverkiezingen van 18 oktober 2018 verkozen op de lijst van de N-VA. Bij de vorming van de nieuwe meerderheid (Open VLD, N-VA en De Merlaan) werd Rudi schepen van onder meer Burgerlijke Stand.

Ziekteverlof

Eerder dit jaar ging schepen De Smet tijdelijk met ziekteverlof en liet op dat moment weten dat hun het moeilijk had met de manier waarop sommige beslissingen door het bestuur werden genomen. Na zijn ziekteperiode nam Rudi zijn taken opnieuw op en leek alles weer in orde. Rudi is ondertussen opnieuw met ziekteverlof.

Hij heeft de voorzitter van de gemeenteraad meteen ook laten weten bat bij begin februari 2022 stopt als schepen en gemeenteraadslid. Rudi was wegens zijn ziekte voorlopig niet bereikbarbaar voor commentaar. Het is aan de gemeenteraad om een vervanger voor Rudi als gemeenteraadslid en als schepen aan te duiden. Uit de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen blijk dat Gino Braet de eerste opvolger is.

