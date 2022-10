Maldegem schrapt aankoop van te duur bos

Omdat de aankoop van een stukje bos zeker momenteel niet haar taak is, heeft het Maldegems schepencollege afgezien van de aankoop van een stukje bos van ruim 6 ha.

Mogelijks moet er voor de schrapping van de aankoop een schadevergoeding worden betaald. Vorig jaar slaagde het comité Red het Reesinghebos er in een punt op de dagorde van de gemeenteraad te brengen waardoor de bestemming van het Reesinghebos en zijn omgeving in die zin werd gewijzigd dat daar nooit nog kan op gebouwd worden. Tot verrassing en ergernis van de toenmalige meerderheid (Open VLD, N-VA en de Merlaan) werd dat voorstel goedgekeurd.

Er werd ondertussen begonnen met de opmaak van een Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de site. Het zal ongeveer een jaar duren voor dat RUP kan worden goedgekeurd. Tijdens diezelfde raadzitting keurde die meerderheid ook de aankoop van een stuk van 6 ha bos en landbouwgrond goed voor de prijs van 1,2 miljoen euro.

Te duur en te vuil

De CD&V, N-VA en Groene meerderheid die sinds februari het bestuur heeft overgenomen heeft de afgelopen maanden al enkele beslissingen (investeringen) van het vorig bestuur teruggedraaid. Nu heeft het schepencollege beslist om ook de aankoop van het stuk bos en landbouwgrond tegen de toen overeengekomen prijs te schrappen. “Gezien de tijd waarin we leven is het zeker nu niet de taak van een gemeente om een stuk grond aan te kopen dat er vuil bijligt en ook nog veel te duur is”, klinkt het. “Als het moet is de gemeente liever bereid om de eigenaar een schadevergoeding te betalen dan het perceel aan te kopen.”

Het comité Red het Reesinghebos dat vorig jaar het vuur aan de lont stak en het dossier blijft volgen is tevreden met de beslissing. “Wij hebben geen probleem met de schrapping van de aankoop. Wij waren nooit vragende partij voor die aankoop. Wij volgen het traject dat het dossier van het RUP moet afleggen”, klonk het bij het comité. (LV)