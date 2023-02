Machtswissel binnen Open VLD Middelkerke: Marika Verbeeke vervangt Sofie Delrue

In de laatste gemeenteraad van Middelkerke werd binnen Open VLD Sofie Delrue (40) vervangen door Marika Verbeeke (57). “Ik wil streven naar een bruisend Middelkerke waar iedereen gelijk is en waar iedereen zich thuis kan voelen”, zegt Marika.

Marika heeft jarenlang samen met haar vader Roger Verbeeke en tweelingzus Maritsa een ambulante fruithandel gehad in Lombardsijde. Nadien heeft ze 20 jaar restaurant t’ Visserke uitgebaat te Nieuwpoort. Nu is ze polyvalent medewerkster in een camping in Lombardsijde. Ze neemt de plaats in van Sofie Delrue die wegens een te drukke professionele bezigheid en gebrek aan tijd haar mandaat als gemeenteraadslid neerlegt.

Grote dierenvriend

Tijdens de verkiezingen van 2018 behaalde Marika Verbeeke 442 voorkeurstemmen op de open VLD-lijst. “Mijn politieke ambitie is om met al mijn collega’s van Open VLD te streven naar een bruisend Middelkerke waar iedereen gelijk is en waar iedereen zich thuis kan voelen. Ik ben een enorme dierenvriend en het dierenwelzijn ligt me dan ook nauw aan het hart”, zegt Marika. Ontslagnemende Sofie Delrue woont samen met haar echtgenoot Luk Van Eecke in Mannekensvere en is moeder van drie dochters, een tweeling van 14 en een dochter van 11. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 behaalde ze 549 voorkeurstemmen. In mei 2019 haalde ze op de Open VLD-lijst voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement 5.456 voorkeurstemmen. “Ik stop door tijdsgebrek. Ik ben sociaal assistent en de hoofreden is eigenlijk dat de combinatie met werk en gezin moeilijk wordt. Politiek vergt heel wat tijd als je het goed wilt doen”, aldus Sofie.

Politiek vergt tijd

“Ik ben heel dankbaar voor deze mooie tijd en de kansen die ik kreeg. Ik mocht meteen zetelen in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en daarna in de gemeenteraad. Ik ben daar heel dankbaar voor, maar de andere kant van de medaille is dat er ook bepaalde verwachtingen zijn. Mijn leertijd heb ik niet gehad. Ik zat in de oppositie, wat betekent dat je ook moet graven in dossiers. Als je dossierkennis wilt opdoen, moet je daar ook de nodige tijd in steken. Ik vind dat de burger dat ook wel mag verwachten. Politiek is enorm boeiend maar het vergt heel veel van iemand om het verschil te kunnen maken. Ik wens Marika dan ook heel veel succes toe”, besluit Sofie. (PG)