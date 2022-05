Maaltijden mogelijk te laat geleverd door start Dwars door Vlaanderen, stad Roeselare vraagt flexibiliteit

Er waren geen problemen om maaltijden te beleveren in het centrum door de start van Dwars door Vlaanderen, klinkt het bij de stad. Koenraad Cracco (Vlaams Belang) haalde echter aan van wel. “We vragen sowieso van iedereen de nodige flexibiliteit”, altijd schepen José Debels.

Voor de start van Dwars door Vlaanderen op 30 maart werd het centrum volledig afgesloten voor het verkeer. Daardoor konden de mensen van Kotee moeilijk de maaltijden aan huis brengen. “Een hoogdag voor de wielerliefhebber, een lucratieve dag voor de lokale horeca, maar een calvarieweg voor dienstverleners”, stelt Koenraad Cracco (Vlaams Belang) tijdens de gemeenteraad in Roeselare.

Geen flexibiliteit

“Dit jaar was het voor Kotee onmogelijk om warme maaltijden te bedienen op een treffelijk uur. De kok van Kotee vangt zijn dienst al aan ’s morgens vóór 5 uur. Het hele proces van bereiden tot vertrekken voor levering duurt tot rond 0930. Dit jaar kon Kotee vertrekken vanaf 0915 uur, mits speciale inspanningen. Het hele centrum van Roeselare was al afgesloten voor verkeer vanaf 9 uur. Het politiereglement werd heel sterk gehandhaafd. Er was geen beetje flexibiliteit. Het personeel van Kotee moest te voet en soms van relatief ver de verpakkingen met warme maaltijden tot bij de klanten brengen. Andere voertuigen werden soms wel doorgelaten. Waarschijnlijk voertuigen met vips. Was er overleg en hoe kunnen we dat in de toekomst vermijden?”

Kok wist van niets

Schepen José Debels (CD&V): “We hebben naar aanleiding van deze vraag geïnformeerd bij Kotee. De kok van Kotee liet weten dat hij van niets wist. De organisatie van de start van Dwars door Vlaanderen was op sportief vlak zeker een succes, ook voor de horeca en de grote opkomst. De noodzakelijke verplaatsing van de start werd positief onthaald. Iedere organisatie heeft een impact op de gebruikelijke handelingen van de betrokkenen in het centrum, ook qua doorstroom en mobiliteit. Daarom verwachten we ook wat flexibiliteit van iedereen, goede communicatie voor iedereen is belangrijk. Twee weken voordien werd er al een bewonersbrief en plannetje bedeeld met de expliciete vermelding om de informatie te verspreiden naar mogelijk bezoek, zoals zorgverstrekkers, leveranciers en klanten. Tevens gebeurde een mailing van deze brief naar verschillende externe leveranciers. Dat vips wel zou doorgelaten worden, dat klopt niet. De vipbussen moesten parkeren aan de kop van de vaart om zo te voet makkelijk het centrum te bereiken. We hebben veel positieve commentaren gekregen, ondertussen was het al de vijftiende start.”