Lut Fockedey en Els Vanneste zijn de nieuwe schepenen: Van boerderij naar schepencollege

Het nieuw samengestelde schepencollege in Damme telt twee nieuwe leden. Beiden vrouw én beiden actief als landbouwster. Maak kennis met Lut Fockedey uit Oostkerke en Els Vanneste uit Moerkerke, respectievelijk vierde en vijfde schepen. “We moeten er zorg voor dragen dat Damme landbouwvriendelijk blijft”, klinkt het als uit één mond. “Respect tussen en voor de verschillende gebruikers van ons platteland is van groot belang.”

Bij de samenstelling van het nieuwe college van burgemeester en schepenen na de voorbije gemeenteraadsverkiezingen werd netjes de volgorde van het aantal voorkeurstemmen gevolgd om het aantal mandaten te verdelen. Lut Fockedey behaalde vanop de voorlaatste plaats 575 voorkeurstemmen en wordt zo vierde schepen terwijl Els Vanneste met haar 555 stemmen vanop de tweede plaats de vijfde schepen in het college wordt. Opmerkelijk: beide nieuwe schepenen runnen een landbouwbedrijf. We stellen ze graag aan je voor.

“Bij ons thuis maakte CVP destijds deel uit van ons leven. Mijn mama was plaatselijk bestuurslid en een tante zetelde in de provincieraad en gemeenteraad van Brugge. Ik ben ook graag onder de mensen en was lid van de jeugdbeweging en later van beroepsorganisaties. Toen toenmalig burgemeester Dirk Bisschop en uittredend schepen Louis De Keyser me twaalf jaar geleden vroegen om de lijst te versterken was ik meteen enthousiast”, zegt Lut Fockedey.

Lokaal beleid

“Van mij is het gegroeid vanuit mijn engagement binnen de landbouwsector, onder meer vanuit het vrouwennetwerk Ferm en andere landbouwgerichte organisaties. Door gemeenschappelijke contacten kwam zes jaar terug de vraag me verkiesbaar te stellen”, vult Els Vanneste aan. “De voorbije zes jaar als gemeenteraadslid leerde ik heel veel nieuwe mensen kennen en in de twee jaar als fractieleider kreeg ik nog meer voeling met hoe lokaal beleid wordt gemaakt.”

Lut Fockedey mocht enkele jaren de gemeenteraad voorzitten en was net als Els Vanneste een tijd fractieleider van CD&V Plus. “Al die engagementen, ook in de politieraad, waren verrijkend en dit zette mij aan om opnieuw te kandideren”, zegt Lut Fockedey. Beide schepenen willen hun ervaring en achtergrond uit de landbouw mee aan tafel brengen op het college.

“We moeten ervoor zorgen dat Damme landbouwvriendelijk blijft”

“Er zijn heel wat uitdagingen in de landbouw gelinkt aan mobiliteit, aan klimaat en waterhuishouding”, zegt Els Vanneste. “Als schepen van Landbouw wil ik erover waken dat er bij beslissingen rekening wordt gehouden met leefbaarheid en perspectief voor onze agrarische bedrijven.”

“Ik ben opgegroeid op een hoeve en beschouw het als een voorrecht om te mogen meeleven met het werk op het veld en aan de dieren. Ook onze kinderen ervoeren diezelfde luxe. Ik denk dat we er moeten voor zorgen dat Damme landbouwvriendelijk blijft en dat de sector zich kan aanpassen aan de nieuwe reglementeringen en verwachtingen”, vult Lut Fockedey aan.

“Wederzijds respect van de verschillende gebruikers van ons platteland is ook een aandachtspunt. Lut Fockedey wil nog meegeven dat ze het jammer vindt dat de opkomst zo laag was bij de voorbije verkiezingen, nu die niet meer verplicht is.

Gewaardeerd

“Persoonlijk ben ik wel trots op mijn resultaat en ik voel me erdoor gewaardeerd en gesteund.” Els Vanneste wil zich vanuit haar sociale bevoegdheden, zoals armoede en woonzorgcentrum, inzetten voor de uitbreiding van wzc De Stek en ook de werking van het lokaal dienstencentrum voort uitbreiden. “En als voorzitter van het Bijzonder Comité kijk ik ernaar uit om betekenisvol te zijn voor de meest kwetsbaren in onze stad.”

Ook Lut Fockedey staat te popelen om haar ambt op te nemen. “Het pakket gezin en kinderopvang, welzijn en gezondheid, onderwijs, senioren en de vrijwilligerscentrale bulkt van uitdagingen”, zegt ze.

“Het nieuwe decreet buitenschoolse kinderopvang, de aanstelling van een nieuwe schooldirecteur en de opstart van een vrijwilligerscentrale springen er meteen uit. Ik ben bijzonder dankbaar voor het gekregen vertrouwen en kijk uit om met een gedreven groep de toekomst tegemoet te gaan in grote en kleine dingen.”