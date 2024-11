Lukas Viaene (CD&V Deerlijk) is nieuw in de gemeenteraad van Deerlijk: “Ondersteuning van jeugd en verenigingsleven”

Lukas Viaene, zoon van Koen Viaene en Hannelore Malfait, wordt met zijn 19 lentes de benjamin van de gemeenteraad tijdens de komende legislatuur. Hij is student leerkracht lager onderwijs aan Vives in Kortrijk. Met zijn engagement binnen voetbalclub Deerlijk Sport en Scouting Deerlijk is hij van dichtbij betrokken bij de jeugd. “Ik wil mij graag inzetten voor de verdere ondersteuning van de jeugd en het verenigingsleven, behoud van kwalitatief basis- en buitengewoon onderwijs binnen onze eigen gemeente, sporten blijven ondersteunen en lokale ondernemingen blijven stimuleren. Als scout ga ik door het leven met de totem ‘gedreven bij’ en dat staat voor iemand die sociaal, toekomstgericht en gedreven is in wat hij doet.”