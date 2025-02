Lukas Lannoo (21) is jongste gemeenteraadslid ooit in Kuurne: “Politiek was te mooie kans om te laten liggen”

Van jeugdbeweging tot politiek, Lukas Lannoo (21) is altijd een betrokken Kuurnenaar geweest. Als kind was hij al actief in de Chiro Kierewiet en zelfs even kinderburgemeester, nu mag hij zich het jongste gemeenteraadslid ooit noemen in Kuurne. “Een titel waar ik zelf niet te veel bij stilsta, maar het toont wel dat jongeren een stem kunnen hebben in de politiek”, zegt hij vastberaden.

Lukas Lannoo is opgegroeid in Sint-Pieter, één van de drie kernen van Kuurne. De 21-jarige Lannoo zit in zijn Masterjaar Handelswetenschappen finance & risk, wat hij volgt aan de UGent. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober mag hij zich het jongste gemeenteraadslid ooit noemen in Kuurne, al is hij daar zelf minder mee bezig. “Met die titel zelf ben ik echt niet bezig. Céline (D’Halluin, red.) bijvoorbeeld is maar net iets ouder dan ik.”

Financiën doorlichten

We spreken hem net na zijn examenperiode, voor menig student de lastigste periode van het jaar. Lukas volgde op 22 januari, middenin zijn examens, de gemeenteraad in Kuurne. Om maar aan te tonen hoe gemotiveerd hij is. In het volgende semester zal hij zijn pijlen volledig richten op zijn Masterproef, en die kan zelfs interessant zijn voor de Kuurnse gemeenteraad. “Mijn thesis zal gaan over de financiële weerbaarheid van lokale besturen na crisissen. Ik zal de financiële situatie van elke Vlaamse gemeente – en dat zijn er 285 – onderzoeken en denk wel dat ik daarover iets zal bijleren over Kuurne.”

“Jongste gemeenteraadslid ooit in Kuurne? Ik ben zelf niet echt met die titel bezig.”

Maar nu dus eerst even vakantie om er dan “volle bak tegenaan te gaan”. In zijn vrije tijd reist de Kuurnenaar enorm graag. Hij is ook een sportbeest: cafévoetbal, padel, tennis, squash… Passief volgt hij ook de sport. Hij is een grote Club Brugge-supporter. Een sportieve reiziger, met dus altijd al een politieke interesse, zo geeft hij zelf aan. “Vanaf mijn veertiende ben ik politiek eigenlijk echt beginnen te volgen. Zeker in het vijfde en zesde middelbaar ben ik dat nog actiever gaan doen.”

Kinderburgemeester

Die politieke interesse begon echter nog vroeger. Als kind was Lukas al begaan met wat er leeft in Kuurne. “Ik was ooit kinderburgemeester en mocht toen al meedenken over zaken die jongeren belangrijk vinden. Dat ik nu, zoveel jaar later, als gemeenteraadslid echt mee beslissingen kan nemen, voelt bijzonder”, zegt hij.

Het stond dus bijna in de sterren geschreven dat Lukas in december 2023 bericht zou krijgen van burgemeester Francis Benoit met de vraag of hij zich achter het nieuwe project Burg+, een samenwerking tussen CD&V, Open VLD en onafhankelijken, wilde zetten. Hij was toen 20. “Ik heb daar toch één week bedenktijd voor genomen. Ik besprak het met mijn opa Gilbert Defoort. Ik heb een goede band met hem en hij is een bekend gezicht in het verenigingsleven hier. Toen ik het hem vroeg op kerstavond, zei hij dat ik het gewoon moest doen. Het was een te mooie kans om te laten liggen.”

Een mooie eerste campagne volgde: huisbezoeken op zomeravonden, luisteren naar wat er leeft onder de mensen en ook het schrijven van persoonlijke brieven aan leeftijdsgenoten in de aanloop naar de verkiezingen. 13 oktober werd een gigantisch succes voor zijn partij met een absolute meerderheid. Ook Lukas mocht op persoonlijk vlak zegevieren met 472 voorkeurstemmen. “Stiekem hoop je wel dat je erbij zal zijn, maar ik had het echt niet verwacht.”

Nonkel Jan

Ondertussen heeft Lukas de installatievergadering en eerste gemeenteraad van 2025 achter de rug. “Tot nu toe zijn er vooral formaliteiten geweest. Ik wil in dit eerste jaar vooral veel bijleren.” Hij geeft alleszins ook mee dat het de bedoeling is om met het gemeentebestuur de komende legislatuur ‘zijn’ Sint-Pieter een facelift te geven. “Voordien zijn Sente en het centrum al geweest, dus eigenlijk is iedereen het er over eens dat het tijd is voor Sint-Pieter. Er zit veel potentieel in.”

Met zijn verleden in Chiro Kierewiet is het verder ook niet verbazingwekkend dat Lannoo een goede jeugdwerking als een persoonlijk strijdpunt aangeeft. “Dat doet een gemeente echt leven! We doen het op dat vlak al goed in Kuurne, dus moeten vooral op hetzelfde elan verder zien te gaan.” Als allerlaatste vragen we ook nog even aan welke politici de zelfverklaarde ‘snotneus’ schatplichtig is. “Dat zijn Francis en ‘nonkel’ Jan (Deprez, red.). Ik noem hem al nonkel van toen ik kinderburgemeester was! Dat we nu tien jaar later samenwerken, is wel grappig.”