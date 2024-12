Luid applaus vanop zowel de meerderheids- als oppositiebanken: Installatievergadering in Ingelmunster verliep met het volste respect voor elkaar

De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad verliep rustig én met respect voor elkaar. De oppositiefracties CD&V en Vooruit applaudisseerden wanneer de raadsleden van de meerderheid de eed aflegden en omgekeerd was dat ook zo. Ook het publiek in de nokvolle raadszaal toonde respect voor alle raadsleden die vanaf heden de bevolking vertegenwoordigen.

Op zondag 14 oktober werden de politieke kaarten een beetje meer door elkaar geschud. De meerderheid van De Brug/N-VA/Open VLD steeg van 13 naar 14 zetels. Vooruit zakte van 3 naar 1 zetel, Spoor8770/CD&V haalde 6 zetels.

Burgemeester Kurt Windels was aan zet en mocht een nieuw schepencollege samenstellen. Daarin zetelen twee nieuwkomers: Liene Van Den Bosch en Jurgen Olivier. Schepen Katrien Vandecasteele (Open VLD) eindigde niet in de top zes van stemmen en moest haar schepenzetel afstaan.

Bijzonder comité

Bij aanvang van de gemeenteraad was het nog Steven De Maesschalck (N-VA), die als voorzitter van de gemeenteraad het gebeuren in goede banen leidde en ook de burgemeester en raadsleden naar voor riep om de eed af te leggen.

Even later mochten ook de nieuwe leden van het bijzonder comité de eed afleggen: Ann Defour (Spoor8770), Heidi Decock (Spoor8770), Fien Debeuf (De Brug), Anna Olivier (N-VA), Rudy Debruyne (De Brug), Katrien Vandecasteele (Open VLD) en schepen/voorzitter van het bijzonder comité Trui Lambrecht (De Brug). Tijdens deze zitting nam Steven De Maesschalck ook afscheid als voorzitter van de gemeenteraad. Hij verlaat ook de gemeenteraad, maar blijft wel verder lid van de plaatselijke N-VA. Het is nieuwkomer Veerle Depuydt (De Brug) die hem opvolgt en ze ging duidelijk te rade bij haar voorganger Steven en bij de raadsleden, inclusief mensen van de oppositie, om te weten hoe ze het moest aanpakken. Dat zag je al duidelijk, want net zoals Steven De Maesschalck had ze ook een goed uitgeschreven draaiboek bij dat ze raadpleegde.

Politieraad

Na een stemming ter plaatse zetelen vanaf heden volgende raadsleden in de politieraad: Filip Blanckaert (Spoor8770), Lucas Staes (De Brug), Reginald Bruneel (De Brug), Thibeau Raman (De Brug) en Ludwig Vanlerberghe (Spoor8770).