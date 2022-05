Luchtkwaliteit slechtst aan drukke kruispunten, stad komt in najaar met extra acties

Het luchtkwaliteitsplan van de stad Roeselare krijgt een update. In het najaar worden enkele concrete maatregelen voorgesteld. Zo zullen er bij verschillende projecten wetenschappelijke metingen plaatsvinden.

“In 2018 liep Curieuzeneuzen, het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit”, vertelt Bert Wouters (Groen). “In Roeselare meldden zich veel burgers aan, meer dan gemiddeld zelfs. De stad moedigde haar inwoners ook aan om deel te nemen door de inschrijfkost van de deelnemers voor haar rekening te houden. Het enthousiasme bij zowel burgers als de stad deed veel verhopen.”

“Het project is nu al lang afgerond, de resultaten zijn bekend. Mijn vraag is: welke conclusies trok de stad uit de resultaten en welke concrete acties werden hierop uitgevoerd?”

Luchtkwaliteitsplan

“De luchtkwaliteit ligt ons na aan het hart. We waren een van de eerste met een luchtkwaliteitsplan. Er waren binnen Curieuzeneuzen veel burgers die zich hebben aangemeld, zo’n 500, waarvan er ruim 200 hebben deelgenomen. Minder dan 1 procent van de locaties was rood, waaronder de drukste kruispunten in Roeselare. Het is een erg interessant project naar sensibilisering en bewustmaking, maar vooral een momentopname. Het gaat om het vaststellen van een bepaalde stof gedurende een maand, maar wil niet zeggen dat we hier conclusies kunnen trekken”, horen we van schepen Michèle Hostekint.

“Dat betekent niet dat we stilzitten en er niets mee doen. Er staat een aanpassing van het luchtkwaliteitsplan op het programma. Zo willen we per project een aantal wetenschappelijke metingen doorvoeren. Als we op Godelieve een onthardingsproject doen, dan kijken we wat het verschil is tussen voor en na. In het najaar zullen we naar buiten komen met enkele concrete acties.”