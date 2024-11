Luc Roggeman (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Zulte: “Ik hoop op snellere actie en wat meer schwung in gemeenteraad”

Luc Roggeman (63) haalde als lijsttrekker voor Vlaams Belang met 169 voorkeurstemmen de enige zetel voor zijn partij binnen. Luc is samenwonend, heeft twee kinderen en werkt als begeleider in een maatwerkbedrijf. “Ik had wel verwacht verkozen te zijn maar had toch op meer gehoopt, zowel qua aantal zetels voor de partij als qua voorkeurstemmen.”

“Al ben ik uiteraard blij met de zetel. Het belangrijkste voor onze partij in de gemeenteraad is dat de problemen in Zulte meer globaal aangepakt worden. Als toeschouwer zag ik al veel oeverloze discussies over één losse tegel of één put in de weg terwijl we beter ineens de hele straat zouden heraanleggen. Ik hoop op snellere actie en een beetje meer schwung in de gemeenteraad.”